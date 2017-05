Vermischtes Mantel

15.05.2017

Dass die Festdamen der Feuerwehr mit Wasser umgehen können, zeigten sie am Samstag bei der Autowaschaktion am Gerätehaus. Die Gruppe hatte eine Waschstraße aufgebaut, in der von 9 bis 15 Uhr Betrieb war. Viele Autobesitzer überbrückten die Wartezeit mit Kaffee und Kuchen. Kinder besichtigten das neue Löschfahrzeug. Ein Feuerwehrkamerad war enttäuscht, dass die Damen Arbeitskleidung trugen. "Ich hatte gehofft, ihr wascht die Autos im Bikini", feixte er. Für ihren Einsatz baten die Festdamen um Spenden für ihr Festtagsgewand zum 150-Jährigen. Die Kleider sind gekauft. Wie sie aussehen, ist ein Geheimnis. Die Festdamen wissen auch noch nicht, wie viel Geld sie durch ihre Aktionen in den vergangenen zwei Jahren verdient haben. Sie wollen sich überraschen lassen, das Geld blieb in den Spendenboxen. Aber bis zum Ereignis dauert es nicht mehr lang. Am 24. Juni findet in der Mehrzweckhalle der Kommersabend statt, am Freitag, 7. Juli, spielen die "Dorfrocker". Karten gibt es bei der Raiffeisenbank in Mantel und Weiherhammer, der Metzgerei Pöll sowie der Feuerwehr. Am 8. Juli spielt im Festzelt "SaXndi", am 9. Juli sind ein Festzug und ein Auftritt der "Isartaler He xen" geplant. Bild: sei