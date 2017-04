Vermischtes Mantel

Die Jäger wollen keine Schädlingsbekämpfer sein. In der Pflichthegeschau unterstreichen sie, wie wichtig ihnen die waidgerechte Jagd ist – auch bei steigender Schwarzwildpopulation.

Saufang im Test

Abschussplan übererfüllt

Die Jäger haben ihre Pflicht getan. Reinhard Gevatter, bisheriger Hegegemeinschaftsleiter

Einmal im Jahr müssen die Revierpächter ihre Jagdtrophäen der Öffentlichkeit vorlegen. Der Jagdschutz- und Jägerverband Weiden-Neustadt, Kreisgruppe im Landesjagdverband (BJV), richtete die Hegeschau am Samstag wieder in der Mehrzweckhalle Mantel aus. Wenn auch die Trophäenträger Reh-, Rot- und Sikawild im Mittelpunkt standen, so spielte doch das Schwarzwild wieder eine große Rolle. Die Wildschweinbestände wachsen allerorten, die Schäden nehmen zu.Auf der Suche nach einem Mittel gegen die nachtaktiven Wildschweine, lässt der bayerische Landwirtschaftsminister sogenannte Saufänge testen. Über die ersten, jetzt einjährigen Erfahrungen des Forstbetriebs Flossenbürg mit einer solche Großfalle berichtete dessen stellvertretender Leiter Hubert Schlamminger. Die Fangzahlen seien noch nicht zufriedenstellend. Bachen, also Muttertiere der intelligenten Wildart, gingen gar nicht in die Falle. Ein zweiter Saufang sei jetzt im Gebiet um Tännesberg geplant. Schlamminger hielt seine Meinung über diese Form der Schwarzwild-Dezimierung nicht zurück: "Das ist keine Art von Jagd, das ist Schädlingsbekämpfung."Kreisgruppenvorsitzender Michael Schiffer stimmte zu: "Wir müssen schon aufpassen, dass wir als Jäger nicht zu Schädlingsbekämpfern werden." In der anschließenden Jahreshauptversammlung präzisierte der Vorsitzende: "Wir werden immer technischer, aber die Schwarzwildbejagung ist trotzdem schwierig." Denn sie sei von Wetter und Licht abhängig. Drückjagden seien das geeignete Mittel, um die nachtaktiven Sauen auch bei Tag effektiv bejagen zu können, empfahl Schiffer.Aus den fünfberichteten Dietmar Paulus (Kohlberg), Reinhard Gevatter (Neustadt), Norbert Heil (Floß), Hans Lehner (Parkstein) und Markus Fichtner (Luhe-Wildenau/Weiden-Süd). Aus ihren Statistiken ging hervor, dass die Abschusszahlen beim Schwarzwild von Jahr zu Jahr schwanken. Insgesamt geht der Trend aber – analog zur Population – nach oben. Im vergangenen Jagdjahr kamen 623 Wildschweine zur Strecke. Mit 2235 Rehen wurden die Abschusspläne zu 102,8 Prozent erfüllt, was vor allem im Interesse der Waldbesitzer ist. Eine der Grundlagen für die Rehwild-Bejagungsplanung ist das, das alle drei Jahre die Verbissbelastung untersucht. Reinhard Gevatter, bisheriger Chef der Hegegemeinschaft Neustadt, stellte fest: "Die Jäger haben ihre Pflicht getan." Außer Rehen und Wildschweinen erlegten die Revierinhaber der fünf Hegegemeinschaften und ihre Helfer 92 Stück Rotwild und 39 Stück Sikawild.In einem Kurzvortrag erläuterte Pflanzenbauexperte Günther Wittmann, wie man schwefelhaltigen Dünger richtig einsetzt, um damit nicht nur den Ertrag zu steigern, sondern auch Wildschweine von Mais und Grünland abzuhalten. Für diesen erwünschten Nebeneffekt kommt es laut Wittmann auf die richtige Art des Düngers sowie auf die Düngetermine an.Hans Lehner, Mitglied des, berichtete von einem Wolfspärchen im Raum Grafenwöhr. Gebe es den Verdacht, dass ein Wolf ein anderes Tier gerissen habe, so sollte man die Untere Naturschutzbehörde verständigen. Diese stelle dann den Kontakt zu den Fachleuten des Netzwerks her.Hier geht's zum Bericht über die