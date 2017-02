Wirtschaft Mantel

10.02.2017

17

0 10.02.201717

Ende 2015 kaufte das Ehepaar Reichl aus Kaltenbrunn den ehemaligen Manteler Festplatz von der Gemeinde, um dort eine Einrichtung für ambulant Betreutes Wohnen zu schaffen. Dieses Jahr sollte Eröffnung sein, doch noch ist auf der Fläche kein Grashalm umgeknickt worden. Hans Reichl bleibt gelassen. Im Frühjahr könnte der Bau losgehen.

Bau in Eigenregie

Manche Manteler fingen schon zu rechnen an. Wird der Grund fünf Jahre lang nicht bebaut, fällt er an die Gemeinde zurück. Könnte ja mal passieren. Geschieht nicht, beteuert Hans Reichl. Zwar wollte er vergangenes Jahr schon Spatenstich feiern, doch noch hat er nicht einmal die Baugenehmigung. Der Antrag hängt bei der Heimaufsicht des Landratsamtes fest.Laut Auskunft der Kreisbehörde wurde Antragstellerin Susanne Reichl zuletzt im Oktober angeschrieben, geänderte Pläne oder weitere Unterlagen einzureichen. Ihr Mann weiß, woran es hapert: "Wir hatten im Plan unter anderem eine 50-Quadratmeter-Wohnung im Obergeschoss für Mitarbeiter drin. Das ist nicht erlaubt. Außerdem hatten wir WCs für die Angestellten eingeplant. Das geht ebenfalls nicht."Die Änderung ist laut Reichl kein großes Problem. Aber warum darf ein Ambulant Betreutes Wohnen keine Personaltoilette bekommen? Landratsamts-Pressesprecherin Claudia Prößl verweist auf das Pflegegesetz. In Kurzform: Die von den Reichls geplante Anlage sei als eine Art Wohngemeinschaft zu sehen, in der Pflegedienste bei den Mietern oder Wohnungsbesitzern vorbeikommen. Das unterscheide sie von größeren Seniorenheimen mit stationärer Pflege. Daher hätten dort reine Personaltoiletten, wie sie jeder Kaffeeausschank in der Bäckerei um die Ecke braucht, keine Berechtigung."Das gibt es meines Wissens nur in Bayern", seufzt Hans Reichl. Verzwickter als die Pläne ist für ihn der Bau selbst. Im April oder Mai würde er gerne anfangen. "Doch wir lassen uns nicht unter Druck setzen." An der Finanzierung, wie gemunkelt wird, liege es nicht. "Aber ich will auch sparen und kann nicht jedes Angebot annehmen."Zum Teil bekomme er nicht einmal Kostenvoranschläge, weil die Firmen offenbar so gut ausgelastet seien. Ganz zu schweigen von den Preisen. Daher will Reichl seine eigene Baufirma auf die Beine stellen. Er habe dazu auch schon mit seinem Steuerberater gesprochen. In Kaltenbrunn, wo die Reichls bereits eine Sozialstation und ein Betreutes Wohnen betreiben, arbeiten viele osteuropäische Pflegerinnen. "Die fragen mich oft, ob ich nicht Arbeit für ihre Männer wüsste", sagt Hans Reichl. In diesen Kreisen finde er mit Sicherheit einige Maurer und andere Handwerker, die er in der neuen Baufirma anmelden könne. Zudem brauche er einen deutschen Bauleiter.Sollte alles klappen, könnte der Rohbau im Herbst stehen und das neue Seniorendomizil in Gasbetonbauweise 2018 bezugsfertig sein. Vorgesehen sind zwölf Plätze auf mehreren Stockwerken.