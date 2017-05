Freizeit Marktredwitz

29.05.2017

Ende August fällt der Startschuss in der Domstadt. Mit alten Autos geht es von Regensburg aus zehn Tage quer durch den Balkan. Mit dabei ist ein Marktredwitzer. Er sucht noch Gleichgesinnte.

Rallye-Virus aktiviert

Alte, billige Autos

Über 4000 Kilometer führt die Route quer durch elf Länder. Unter dem Titel "Carventure Rallye" fahren die Teilnehmer durch Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Albanien, Montenegro, Serbien, Bosnien und Herzegowina bis Kroatien. Ausgedacht hat sich das Ganze die Regensburgerin Conny Wellein. Mit zwei Freundinnen nahm sie vergangenes Jahr - das Trio nannte sich "Panzertape Ladies" - bei der "Tajik Rallye" teil und war sofort Feuer und Flamme für diese Art zu reisen.Das Erlebte inspirierte die Event-Veranstalterin, eine eigene Rallye auf die Beine zu stellen. Im Gegensatz zu manch anderen Veranstaltungen sind die Etappen bei der "Carventure" etwas kürzer, pro Tag sind fünf bis acht Stunden Fahrt geplant. "Die restliche Zeit kann und soll dafür genutzt werden, Abenteuer zu erleben, fremde Kulturen kennenzulernen und mit anderen Teilnehmern Freundschaften zu schließen, einfach Spaß zu haben", fasst Conny Wellein zusammen.Und wie kam dieser "Rallye-Virus" nach Marktredwitz? Wolfgang Heintges wurde durch seine Mitarbeiterin Carmen Burkert - sie war Silvestergast bei Conny Wellein auf einer Berghütte in den Alpen - auf diese Rallye aufmerksam gemacht. "Da wurden sehr schnell Erinnerungen wach", verweist Heintges auf seine Erfahrungen aus dem Jahr 1986, als er eine ähnliche Tour mit Freunden in einem roten VW Golf bestritt. Der Kfz-Sachverständige Heintges war von dieser Idee begeistert, zumal der Gedanke, anderen Menschen zu helfen, mit im Vordergrund steht. Schnell fand sich mit Wiktoria Kleindienst, einer Geschäftspartnerin des Unternehmers, eine Gleichgesinnte. Sie sicherte die Teilnahme eines Teams der Werbeagentur "blue frog concept" zu.Wolfgang Heintges und Wiktoria Kleindienst sind überzeugt, dass es in der Region noch einige Rallye-Begeisterte gibt, die sich ihnen anschließen. "Es wäre schon eine tolle Geschichte, wenn wir im Konvoi beim Startschuss in Regensburg ankommen würden", meint Heintges.Bei der "Carventure Rallye" geht es nicht darum, als Erster im Ziel zu sein. Gewinner ist das Team, das für die meisten verrückten Aufgaben Punkte kassiert. Es gibt viele Gelegenheiten, mit Land und Leuten in Kontakt zu kommen. Auch finanziell lohnt es sich, viele Punkte zu sammeln. Für den ersten Platz gibt es ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro, der Zweitplazierte bekommt 1000 Euro und der Dritte 500 Euro. "Und für die kreativste Karre gibt's 500 Euro", verrät die Veranstalterin. "Auffallen ist alles, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt."Um teilnehmen zu dürfen, braucht man ein Auto, das mindestens 15 Jahre alt ist und nicht mehr als 800 Euro in der Anschaffung gekostet hat. Die Teams müssen mindestens aus zwei Personen bestehen (gerne auch mehr). Nach der Anmeldung und dem Bezahlen der Startgebühr erhalten die Teilnehmer leihweise ein GPS-Gerät, Sticker fürs Auto, ein Rallye-T-Shirt, ein Roadbook mit nützlichen Tipps zu den Ländern inklusive wichtigen Vokabeln und Vorschlägen für Hotels und Campingplätze. Am Ziel in Kroatien lockt eine Party.Vor dem Start muss jedes Team mindestens 500 Euro Spenden sammeln. Das Geld wird dann auf verschiedene karitative Einrichtungen verteilt. In Marktredwitz soll der Erlös laut Heintges der Lebenshilfe zugute kommen. Die Rallye startet am Sonntag, 27. August, um 11 Uhr in Regensburg. "Wir drehen nach dem Start alle noch eine Runde um den Dom und dann heißt es Alltag aus, Abenteuer an", freuen sich Conny Wellein und ihre Begleiterin Carmen Burkert.___Weitere Informationen: