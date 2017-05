Freizeit Marktredwitz

29.05.2017

1

0 29.05.2017

26 Bridgebegeisterte von befreundeten Clubs in Bayreuth, Coburg, Dresden, Hof, Naumburg, Nürnberg, Regensburg, Weiden und Weimar kamen ins Golfhotel Fahrenbach in Tröstau, um sich mit 20 einheimischen Spielern zu messen. Das Mai-Traditionsturnier des Bridgeclubs Fichtelgebirge wurde damit zum großen Erfolg.

Unter den Gästen waren auch drei Präsidenten: Hanna Döhla aus Bayreuth, Friedhelm Schormann aus Coburg und Eva Sievert-Büechl aus Regensburg. Gute fünf Stunden dauerte der geistige Wettkampf, der als Paarturnier mit Dreifach-Wertung und 32 Kartensätzen ausgeschrieben war. Nach der Pause mit Kaffee und Kuchen ging es mit voller Konzentration weiter, denn nur ein möglichst fehlerloses und schnell durchdachtes Spiel sicherte einen guten Platz.Sportwart Karl-Heinz Schmidt vom Bridgeclub Fichtelgebirge war zuständig für die Turnierleitung. In der Rangliste standen wieder bekannte Gästepaare auf den vorderen Plätzen. Präsident Dr. Albert Kaltenthaler überreichte den ersten Preis von 100 Euro an Haluk Baba und Zsolt Nagy-Major aus Weimar. Ariane Greubel und Dr. Eckehard Pfeifer aus Dresden wurden mit 50 Euro prämiert, Carola Meyer und Evelyn Seyferth aus Hof mit 30 Euro. Beim Deutschen Bridge-Verband registrierte Clubpunkte erhielten außerdem Shen Liang und Roland Müller aus Weiden, Eva Sievert-Büechl und Jürgen Bayer aus Regensburg/Nürnberg, Marianne Meyer und Angel Georgiev aus Bayreuth, Barbara Eilmess und Dietmar Lauckner aus Bayreuth sowie Adelheid Bourgerhout und Inge Schödel aus Hof. Auf Platz 9 kamen Ingeborg Brendler und Franz-Dieter Bley als bestes Spielerpaar der Gastgeber. Regelmäßige Turnierbegegnungen des Bridgeclubs gibt es übrigens am Montag um 16 Uhr im Golfhotel Fahrenbach und am Mittwoch um 18 Uhr im "Bairischen Hof" in Marktredwitz sowie an einem Donnerstag monatlich im "Alten Brennhaus" im Porzellanikon Selb (29. Juni und 27. Juli).