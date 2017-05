Gemeinsam Geburtstag gefeiert

Freizeit Marktredwitz

16.05.2017

Der Schülerjahrgang 1942 versteht es zu feiern: Bereits zum achten Mal trafen sich die nun 75-Jährigen wieder in Marktredwitz. Einige nahmen auch diesmal weite Anreisen in Kauf, um an ihren ehemaligen Schulort Marktredwitz zu kommen und im Gasthaus "Forsthaus" miteinander das Jubiläum ausgiebig zu feiern und natürlich zu plaudern. Heinz Heindl hatte das Treffen wieder organisiert. Ein Erinnerungsfoto zum Jubiläum durfte natürlich auch nicht fehlen. Bild: heh