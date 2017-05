Freizeit Marktredwitz

Waldershof. Die Rawetzer Fastnachtsfreunde trafen sich im Gasthaus Kösseine in Waldershof zur ihrer 10. Jahreshauptversammlung. Das erste Jubiläum und das 11-jährige Bestehen im Blick ließ Vorsitzender Andreas Schwarz das Vereinsjahr Revue passieren. Eingangs gedachte der Sprecher der verstorbenen Mitglieder Christine Pöllmann und Gudrun Reichert. Neben den vielen Aktivitäten in der Faschingssaison trafen sich die Mitgliedern zum Ausflug der Jugend zu den Fastnachtsfreunden Franken, nahmen am Festzug zum Schützenfest in Marktredwitz teil, wanderten zur Kasseler Hütte und beteiligten sich am Altstadtfest.

Vereinsfest und Urlaub auf Mallorca Andreas Schwarz lud zur Teilnahme am Tag der Kulturen im Auenpark Marktredwitz am 21. Mai sowie zum Tag der Jugend bei Fastnacht Franken nach Würzburg am 24. Juni ein. Man werde am Schützenzug teilnehmen, die geplante Hüttenwanderung führt nach den Worten des Sprechers am 1. und 2. Juli zur Berliner Hütte. Das Vereinsfest steigt am 7. Juli, dem Gründungstag der Rawetzer Fastnachtsfreunde und beim Altstadtfest am 15. Juli sind die Fastnachts-Freunde ebenfalls vertreten. Das Gaböltz steht am 12. August und der Vereinsurlaub auf Mallorca vom 30. August bis 6. September im Terminkalender. Gedanken machten sich die Fastnachtsfreunde zur Gestaltung des Wagens im Jahr ihres Jubiläums. (lpp)

Bei der BR-Radltour halfen die Fastnachtsfreunde beim Bierausschank mit und bekamen einen Einblick in die Organisation dieser Tour. Die Reaktivierung des Gaböltz nannte Vorsitzender Schwarz einen überwältigenden Erfolg. Der Zusammenhalt im Verein sei hier sehr groß gewesen, viele haben sich helfend eingebracht. Die Wiederholung des Gaböltz sei geplant; es würden noch Bedienungen für den Nachmittag sucht, wie es hieß.Die Fastnachtsfreunde unternahmen zudem einen Vereinsurlaub und flogen auf die Insel Kreta, zum Vereinsfest im Oktober traf man sich im Kramerstodl in Poppenreuth zu einer "Superparty". Mit der Weihnachtsfeier und der Teilnahme am Starkbierfest in Marktredwitz, zahlreichen Festbesuchen sowie bei den Monats- und Montagstreffen zeigte der Verein Flagge. Im vergangenen Jahr konnten die Fastnachtsfreunde ihren Mitgliedern zu vier Hochzeiten gratulieren. Während der Faschingssaison war der Terminkalender reichlich gespickt mit Auftritten und Besuchen. Die Faschingsdämmerung bei der Narhalla Rot-Weiß, die Eröffnung des Faschings unter anderem in Marktredwitz und Ehrungen in den eigenen Reihen standen auf dem Plan.Die Prunksitzung in Dörflas, das Casting zu Franken helau und verschiedene Galaabende, unter anderem in Wiesau, Weißenstadt und Lippertsgrün, wurden besucht. Eine Spendenaktion für krebskranke Kinder wurde durchgeführt, die Aufzeichnung von "Franken helau" sowie verschiedene Umzüge besucht. Man beteiligte sich am Narrenzug in Marktredwitz, besuchte die Seniorenheime und organisierte den eigenen Kehraus.Andreas Schwarz dankte allen aktiven Gruppen, den Trainerinnen und Helfern für ihr Engagement. Er erinnerte an das Faschingsmuseum, das Narrenkästchen und berichtete von getätigten Investitionen. Die Anschaffung einer neuen Musik- und Lichtanlage, von Backöfen und Headsets schlugen zu Buche. Der Verein zählt derzeit 120 Mitglieder. Andreas Schwarz dankte den Präsidiumsmitgliedern und Helfern für die Unterstützung während des ganzen Jahres. Kassenverwalterin Tanja Rasp gab Einblicke in die verschiedenen finanziellen Bereiche des Vereins, berichtete von Ausgaben für Kostüme und technischen Anlagen und für Orden. Die in Eigenregie durchgeführten Veranstaltungen schlugen sich positiv auf die Kasse nieder. Die Kassenprüfer bestätigten die einwandfreie Arbeit der Kassenverwalterin.Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis. Vorsitzender des Präsidiums der Rawetzer Fastnachtsfreunde bleibt Andreas Schwarz, zweiter Vorsitzender ist nun Harald Schusser, der Frank Pinzer ablöst. Das Protokoll führt auch in Zukunft Manuela Huber, die Kasse bleibt in den bewährten Händen von Tanja Rasp. Als Beisitzer wählte die Versammlung Markus Thoma, die Kassenprüfer Wilma Straßberger und Peter Pöhlmann wurden bestätigt. Mit einem Präsent dankte das Präsidium Frank Pinzer für seine Tätigkeit als zweiter Vorsitzender. (Info-Kasten)