Kultur Marktredwitz

14.05.2017

(wro) "Der Alltag ist da Wahnsinn" lautet der gezielte Angriff auf alle Lachmuskeln, mit dem das bewährte Ensemble des "Amateurtheaters Marktredwitz Dörflas" auf ihrer Mini-Tournee an vier Abenden bekannte und beliebte Sketche von Toni Lauerer auf der Kleinkunstbühne interpretieren wird. Geschauspielert werde in gewohnter Manier und selbstverständlich was das Zeug hält, verspricht Jürgen Bauer. Er hat bei allen Stücken auch die Regie übernommen. Inmitten turbulenter Alltagsszenen erfährt der Zuschauer, wie man völlig "normale" Situationen mit einen gehörigen Schuss besonderem Humor meistern kann - etwa das Schreiben von Weihnachtskarten, der Kauf von Möbelstücken oder die Einladung zu einer Hochzeit. Warum bei den lustigen Geschichten kein Auge trocken bleiben darf, erfährt das Publikum bei der Premiere am Donnerstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr im Sportheim des TSV Brand b. Marktredwitz.

Vorverkauf in Tourist-Infos Tirschenreuth, Mitterteich, Waldsassen Premiere für die Theaterabend mit Sketchen von Toni Laurer ist am Donnerstag, 18. Mai, 7 um 19.30 Uhr im Sportheim TSV Brand bei Marktredwitz.. Weitere Vorstellungen gibt es dann am Freitag, 19. Mai, um 19.30 Uhr in Schirnding, außerdem am Samstag, 20. Mai, um 19.30 Uhr im Meister Bär Hotel in Marktredwitz. Am Sonntag, 21. Mai, um 18 gibt es noch einen Termin in der Sporthalle in Lorenzreuth. Karten ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets sind auch über die Amateurtheater-Seite auf Facebook oder auf der Internet-Präsenz Webseite für jeweils 7 Euro erhältlich. Daneben sind Vorverkaufsstellen wurden in den Tourist Info-Büros in Tirschenreuth, Mitterteich und in Waldsassen eingerichtet. Eintrittskarten zu je 8 Euro gibt es auch im Schirndinger Rathaus. An der Abendkasse kosten die Karten dann 9 Euro. (wro)



Weitere Informationen und Karten:



www. amateurtheater-marktredwitz.de

Jürgen Bauer Regie und ist bei den Kleinkunstabenden auch als Darsteller auf der Bühne zu sehen. Weiter mit von der Partie sind bekannte Akteure - Kurt Rodehau, Thomas Meyer, Harald Eichner, Carsten Wölfel, Susanne Zimmert, Martina Nachbar, Heinz Wölfel, Elke Schöffel, Robert Sroka, Adelheit Schindler, Luisa Eichner und Hanna Eichner. Die Theater-Band unter der Leitung von Harald Fleck wird für die passende Pausenstimmung sorgen. Das Licht-und Tonmischpult bedienen Benjamin Seidel und Richard Schirnding. (Info-Kasten)