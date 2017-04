Kultur Marktredwitz

25.04.2017

Zuerst erhielt sie 25 Punkte beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert 2017". Jetzt erreichte Annika Teubner mit 24 Punkten die Wertung "hervorragend" und neben einem ersten Preis auch hier wieder die Weiterleitung, diesmal zum Bundeswettbewerb.

In der noch jungen Sparte "Gitarre Pop" waren aus ganz Bayern in der Altersgruppe IV nur drei Bewerber zugelassen, Annika kam als einzige weiter. Die Schülerin aus der Musikschulklasse von Benjamin Rodigas spielte auch als einzige aus dieser Kategorie beim Preisträgerkonzert im Regentenbau in Bad Kissingen. Das Konzert wurde für den BR aufgezeichnet und die junge Solistin wurde dort sogar zu einem Interview gebeten. Ihr besonderes Talent für "Gitarren-Fingerstyles" im Rock-Pop-Bereich setzt Annika Teubner derzeit auch in der Musikschul-Rockband "Four and a half blondes" ein, die in den nächsten Wochen noch öfter zu erleben sein wird, unter anderem bei einem Gitarren- und Schlagzeugkonzert am 15. Mai um 19 Uhr in der Stadthalle. Übrigens: Der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert 2017" findet vom 1. bis 8. Juni in Paderborn statt.