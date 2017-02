Kultur Marktredwitz

22.02.2017

Über 25 Punkte und damit die Höchstpunktzahl freute sich am Wochenende Annika Teubner beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert 2017". Da sich im ganzen Bezirk Hochfranken dieses Jahr niemand zur Wertung "Gitarre Pop" in der Altersgruppe IV angemeldet hatte, blieb der jungen Marktredwitzerin nichts anderes übrig, als nach Bamberg zu fahren, um dort ihr Talent zu beweisen.

Die Schülerin aus der Musikschulklasse von Benjamin Rodigas interessiert sich schon seit geraumer Zeit in ihrer Gitarren-Ausbildung für moderne Literatur, die sich vorrangig mit sogenannten "Fingerstyles" im Rock-Pop Bereich beschäftigt. Diese Stilrichtung hat in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung gemacht und viele neue Talente hervorgebracht. Besonderes Merkmal ist hier vor allem der Einsatz der Gitarre als Rhythmus- und Melodieinstrument zur gleichen Zeit. Annika spielte ein bluesiges Stück von dem erst 1996 geborenen Südkoreaner Sungha Jung, eine Bearbeitung von Coldplays Hit "Viva la Vida" und "Ocean" von John Butler. Aufgrund der Wertung "hervorragend" darf Annika nun die Stadtfarben beim Landeswettbewerb vertreten, der von 7. bis 11. April in Bad Kissingen stattfindet.