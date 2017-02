Kultur Marktredwitz

08.02.2017

Drei kulturell unterschiedliche Einstellungen und Lebensgeschichten treffen aufeinander. "Jetzt ich deutsch" heißt das Musical, das im Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz zu sehen war. Es beginnt mit einer Scheinhochzeit.

Tanz und dreistimmiger Gesang Musik und Text des Musicals stammen von Andreas Rüsing, bekannt durch die Nürnberger Weihnachtsmusicals. In der Rolle der argentinischen Valentina trat Clementina Culzoni stimmgewaltig auf die Bühne. Das Repertoire der Sängerin reicht vom Chanson bis zum Schauspiel. Die sudanesische Joy wird gespielt von Madina Frey, die sich intensiv mit Schauspiel, Gesang und Tanz befasst und derzeit eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin absolviert. Michaela wird dargestellt von Gitti Rüsing, die seit 2013 zum Ensemble der Landesbühne "Fränkischer Theatersommer" gehört. Tanz, Rhythmik, Choreographie und dreistimmiger Gesang sowie sparsam eingesetzte Instrumente auf der Bühne prägen das Musical. (lpp)

Marktredwitz. Eingeladen zur Aufführung des Stücks durch das "Musicalnetzwerk Nürnberg" hatte das P-Seminar "Flüchtlingshilfe" der Q11 unter der Leitung von Stefan Pitterling. 15 Schüler befassen sich in diesem Seminar mit der aktuellen Situation von Flüchtlingen und der angelaufenen Hilfe. Zehn Schüler, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, besuchen derzeit das Otto-Hahn-Gymnasium. In Gesprächen und gemeinsamen Aktionen versuchen die Schüler des P-Seminars, mit den Asylbewerbern Deutsch zu lernen, sich um sie zu kümmern, später auch einmal die Freizeitgestaltung mitzuplanen. "Unter Gleichaltrigen geht das besser", freut sich Stefan Pitterling, der davon erzählt, wie seine Schüler die Flüchtlinge in der deutschen Sprache unterrichten. Für die Zukunft plant das P-Seminar, Flüchtlingsheime, beispielsweise in Brand oder Lorenzreuth, zu besuchen. "Die Themen entwickeln sich dann von selbst", weiß der erfahrene Pädagoge. "An der Flüchtlingsthematik kommt derzeit keiner vorbei", unterstreicht Stefan Pitterling bei der Begrüßung der Musical-Besucher. Bereits am Vormittag hatten die Schüler der siebten bis zehnten Jahrgangsstufen Gelegenheit, sich die Geschichte um Flucht, Freundschaft und Frieden der Protagonistinnen Michaela, Joy und Valentina anzuschauen. Den Erlös aus der Aktion wird das P-Seminar für die Flüchtlingshilfe verwenden. Die Schüler hatten Muffins und deftiges "Fingerfood" vorbereitet und sie boten Getränke an. "Man muss das System mit seinen eigenen Waffen schlagen", kommentieren die Protagonisten im Musical "Jetzt ich deutsch". Es handelt von Joy, Michaela und Valentina. Diese drei Frauen, eine Flüchtende aus dem Sudan, die aus dem Umfeld der Pegida stammende Deutsche und eine Argentinierin, hat das Schicksal zusammengeführt. Drei unterschiedliche Lebensgeschichten. Ein Spiegel der Zeit: Vorurteile und Vorverurteilungen den Flüchtlingen gegenüber, Angst, Skepsis, Misstrauen. Aber mit Neugierde und Lebensfreude erkennen die Frauen, dass Freundschaft und Miteinander der Weg des Friedens ist. Sie stellen fest, dass viele der Vorurteile an der Realität vorbeigehen. Die Deutsche, erst aggressiv ("Deutschland den Deutschen"), hilft den Geflüchteten im Umgang mit den Behörden. Nach erfolgreichen Bemühungen jedoch holt die Vergangenheit sie wieder ein.