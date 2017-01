Kultur Marktredwitz

27.01.2017

Schulleiter Stefan Niedermeier sprach von einem anspruchsvollen Experiment. Immerhin wagten sich die Q12-Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums an einen Bestseller. Das Musical war ein voller Erfolg, was der langanhaltende Applaus der Premierengäste eindrucksvoll bestätigte.

Name ist Programm

Witzige Einfälle

Viele helfende Hände Die musikalische Gesamtleitung lag in den Händen von Sebastian Strahl, die technische Leitung übernahm Johannes Weigel, dem die Mitakteure für seine Mühen mit einem Geschenk dankten. Ihm zur Seite standen Ronja Mecklinger, Natascha Forster, Julia Neubauer, Nhat Ly Pham sowie die Schüler des P-Seminar Wirtschaft. Bühnenbild, Maske, Kostüme und Licht gingen auf das Konto des P-Seminars Kunst. Witzig, mit wenigen Handgriffen umzubauen und stilisiert verdeutlichten die Kulissenteile stets das aktuelle Bühnenbild. Die Charaktere der Figuren unterstreichend waren die Kostüme gewählt und sorgfältig aufeinander abgestimmt worden. Die Organisation des Projektes hatte das P-Seminar Wirtschaft übernommen, sich um Sponsoren, denen die Schüler herzlich dankten, gekümmert sowie die Öffentlichkeitsarbeit organisiert. Abschließend dankten die Schüler ihren Lehrkräften herzlich für die Unterstützung. (lpp)

Marktredwitz. "Aufbruch in Pantoffeln" hieß das Musical, das die Q12 im Rahmen eines Projektseminars auf die Bühne brachte. Angelehnt an den Roman "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" von Jonas Jonasson entstand in einem OHG-Seminar bei Mary Möller ein Drehbuch. Daran orientierten sich die drei Projektseminare Musik, Kunst und Wirtschaft/Sport, betreut von den Lehrkräften Andreas Krauß, Maria Sertl und Michaela Burger.Stefan Niedermeier führte die überaus zahlreichen Besucher kurz in die Geschichte ein: Der Hauptprotagonist, der 100-jährige Siegfried Sprenger - und hier ist der Name Programm - war früher ein gefragter Mann, verhandelte mit Stalin, rettete Castro und legte sich mit den Größen der damaligen Zeit an. Naiv und ohne etwas daraus zu lernen, mischte sich Siegfried Sprenger in die Weltgeschichte ein und sprengte so ziemlich alles, was sich ihm in den Weg stellte. Nun aber fristet er sein Dasein in einem Altenheim, welches die Schüler vom kalten Schweden ins derzeit ebenso kalte Fichtelgebirge verlegten.Siegfried hat überhaupt keine Lust, seinen 100. Geburtstag mit Senioren, Stadträten und Altenheimpersonal zu feiern - und türmt einfach durchs Fenster. In Pantoffeln, ohne Plan, wie er es zeitlebens gemacht hat. Aber mit einer großen Portion Intuition, Verschmitztheit und einer besonderen Geradlinigkeit. Diese kommt auch zutage, als die erste Leiche zu beseitigen ist: in Seußen, denn so weit reichte das Kleingeld des Senioren. Unerschrocken arbeitet Siegfried die anstehenden Probleme ab, um gleich ins nächste Fettnäpfchen zu treten. Seine sympathische, höfliche Art aber lässt ihm immer wieder hilfreiche Mitkämpfer zur Seite treten. Bis die Truppe letztendlich in Bali landet. Mit einem Koffer voll Geld.Die Schüler der Q12 vertonten ihre eigenen Texte in szenischen Liedern. "Geflohen, gestohlen, gemordet" sangen im Fahrradlied die beiden Hauptfiguren Siegfried (die Rolle war Lukas Röhrig auf den Leib geschneidert) und Amba Kohlschmidt als die alternde Gerlinde. In einen fetzigen Rap verpackten die Drogenbräute Jenny (Sophia Freundl) und Fabi (Kim Dreßel) ihre Forderungen und Drohungen mit dem Titel "Wo ist das Geld?". Praktisch fürs Publikum: Die Texte dazu wurden eingeblendet. Als Dritte im Bunde agierte Carolin Fischer in der Rolle der Sabi.An Einspielungen, technischen Überraschungen und witzigen "Hinguckern" hatten die Schüler nicht gespart und sich allerhand einfallen lassen. So spielte das Autoradio Volksmusik und aus Koffern entstand flugs ein Bus, in dem sogar ein Elefant Platz nehmen konnte. Alle Lieder des Musicals sowie die begleitende Überleitungsmusik entstammten der Feder der Schüler. Dargeboten wurde sie von Johanna Busch (Querflöte), Christiane Stehbach und Eva Liebert (Geige), Bernadette Lippert (Klarinette), Sebastian Strahl (Klavier) und Lena Bock (Schlagzeug). Parallel zur spannenden Hauptgeschichte entstand ganz nebenbei noch eine Romanze, die Helena (Larissa Pöllath) und Benny (Tim Goldmann) beim Liebeslied zusammenkommen ließ. Wirbel in die ganze Sache brachte Kommissarin König von der Kripo Hof (Victoria Sommerer), die die Morde und die Vermisstensuche einfach nicht ruhen lassen wollten. Sie klagte über das schwere Leben in "Der Job eines Ermittlers". Die Tratschweiberla gaben Ronija Beck und Anna-Lena Weileder. In weiteren Rollen traten Franziska Gruber, Bernadette Lippert, Nicole Langner, Lea Brenner, Anna Witschel sowie Alexander Hein und Anna-Lena Weileder auf. Letztere schlüpften in das Kostüm eines Elefanten.