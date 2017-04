Sport Marktredwitz

Die Saison in der Handball-Landesliga-Nord der Herren neigt sich dem Ende zu. Drei Spieltage vor Schluss hat sich an der prekären Abstiegssituation nichts geändert. Ab dem vierten Platz beginnt die Abstiegszone und mittendrin: die HSG Fichtelgebirge. Jetzt zeigt es sich, wer die besseren Nerven im Kampf um den Klassenerhalt besitzt. Nerven, dieses Wort trifft den Nagel am Samstag auf den Kopf. Denn die HSG Fichtelgebirge empfängt um 16.30 Uhr, in der Sporthalle Wunsiedel, ihren Angstgegner TV Helmbrechts, der ebenfalls jeden Punkt braucht, um das rettende Ufer zu schaffen.

Bereits um 14.30 Uhr trifft die Damenmannschaft im letzten Saisonheimspiel in der Bayernliga auf die Vertretung von Dietmannsried/Altusried und könnte bereits mit einem Unentschieden den Klassenerhalt endgültig klar machen. Es war eine anstrengende Saison für HSG Coach Markus Depolt, der vor allem in den Auswärtspartien oftmals auf verschiedene Leistungsträger verzichten musste. Umso schöner wäre es für ihn, wenn seine Schützlinge heute den Sack endgültig zuschnüren könnten. Aber Vorsicht ist angesagt: Diese Partie ist für die Gäste die letzte Chance, um sich das kleine Türchen zum Ligaverbleib offen zu halten.