29.05.2017

Das Otto-Hahn-Gymnasium hat sich für die letzte Runde des Bezirksentscheides in der Sportart Tennis qualifiziert. Auf der malerischen Anlage des TC Hof wurde ein 4:2-Sieg gegen das Schiller- Gymnasium Hof in der Wettkampfklasse III errungen. Der an Position eins gesetzte Carl Poersch gewann klar mit 6:0 und 6:0, genauso wie der auf Rang zwei spielende Lenny Och, der seinem Gegner mit 6:0 und 6:0 nicht den Hauch einer Chance ließ.

Das dritte Einzel ging ebenfalls an das OHG. Hier gewann Yannick Seitz mit 6:0 und 6:4. Lediglich Kilian Kugler verlor mit 6:4 und 6:1 gegen einen starken an Platz vier gesetzten Gegner. Das erste Doppel ging dann klar an Poersch/Och mit 6:1 und 6:1. Seitz/Hofmann verloren knapp mit 6:4, 4:6 und 2:10 im Match-Tiebreak. In der nächsten Partie wartet nun mit dem Gymnasium Münchberg ein sehr starker Gegner. Bei Heimrecht hofft das OHG unter Leitung von Studienrat Daniel Fürst jedoch auf einen Sieg und den Einzug in das Qualifikationsturnier des Landesfinales.