07.05.2017

Marktredwitz/Wunsiedel. Schüler, die ab September das Otto-Hahn-Gymnasium in Marktredwitz oder das Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel besuchen möchten, können ab heute angemeldet werden.

Musischer Zweig

Wirtschaftswissenschaften

Eltern, die ihre Kinder am Otto-Hahn-Gymnasium einschreiben wollen, können dies bis Freitag, 12. Mai, täglich jeweils von 8 bis 16.30 Uhr im Sekretariat tun. Dazu sollten sie das Übertrittszeugnis und die Geburtsurkunde ihres Kindes mitbringen."Erfreulicherweise", so Schulleiter Stefan Niedermeier, "wird es diesen zukünftigen Fünftklässlern wieder möglich sein, nach neun Jahren das Abitur abzulegen, nahezu ohne Nachmittagsunterricht. Zeit bleibt also für die häusliche Vertiefung, für Hobbys, Wahlunterricht wie etwa Schulspiel oder Chor, und vieles mehr." Zum Abitur führen am Otto-Hahn-Gymnasium drei Wege: das naturwissenschaftlich-technologische, das sprachliche und das musische Gymnasium. Es handelt sich um das einzige musische Gymnasium in Landkreis Wunsiedel, weshalb für diese Ausbildungsrichtung auch die Kostenfreiheit durch das Landratsamt gewährt wird.Den Neuankömmlingen steht auch das Angebot der Offenen Ganztagesschule zur Verfügung: Hierbei fördern Profis den Nachwuchs und betreuen am Nachmittag die Erledigung der Hausaufgaben und sorgen für ein abwechslungsreiches Spiel- und Bastelangebot. Nähere Informationen erhalten Eltern bei der Anmeldung im Sekretariat. Jederzeit können Infos auch im Internet ( www.ohg-marktredwitz.de) abgerufen oder unter Telefon 09231/96 240 erfragt werden.Schüler, die an das Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel - ein naturwissenschaftlich-technologisches, sprachliches und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium - übertreten wollen, können ebenfalls bis Freitag, 12. Mai, angemeldet werden. Sie werden die ersten sein, die ihr Abitur wieder in neun Jahren ablegen. Zudem gibt es die Möglichkeit, eine Jahrgangsstufe zu überspringen. Im neuen G 9 entfällt der Pflichtunterricht der Unter- und Mittelstufe am Nachmittag nahezu vollständig.Das Sekretariat der Schule ist jeweils von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet. Zur Anmeldung sind das Übertrittszeugnis und die Geburtsurkunde bzw. das Stammbuch mitzubringen. Interessierte finden die Anmeldungsunterlagen auch im Internet ( www.lugy.de). Fragen im Zusammenhang mit der Aufnahme beantwortet das Direktorat des Luisenburg-Gymnasiums unter der Rufnummer 09232/990 40.Die Schule ist das einzige Gymnasium im Landkreis Wunsiedel mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Zweig. Daher kann Kostenfreiheit des Schulweges für Schüler, die diese Ausbildungsrichtung wählen oder wählen werden, bereits ab der fünften Jahrgangsstufe auch dann gewährt werden, wenn das Luisenburg-Gymnasium nicht das nächstgelegene Gymnasium ist.Mit dem Schuljahr 2017/2018 wird am Luisenburg-Gymnasium die offene Ganztagsschule fortgeführt. Schüler können somit auch nach Unterrichtsschluss gefördert und betreut werden. Erläuterungen hierzu erhalten Interessierte ebenso bei der Anmeldung wie Informationen zur Bläser- und zur Theaterklasse.