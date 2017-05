Vermischtes Marktredwitz

22.05.2017

22.05.2017

Staatsministerin Emilia Müller hat beim Festakt des Egerlandtags und des Bundesjugendtreffens der Egerländer den Beitrag der Heimatvertriebenen aus dem Egerland zum Wiederaufbau Bayerns, aber auch für Europa gewürdigt. Sie verurteilte jede Art der Vertreibung aus der Heimat als Unrecht. Drei Tage lang stand Marktredwitz im Zeichen der bunten Egerländer Trachten, des Egerlandtages und des 47. Treffens der Egerlandjugend.

Zu den Wurzeln bekennen

1,6 Millionen Euro

Fit für die Zukunft Oberbürgermeister Oliver Weigel kündigte eine stete Weiterentwicklung des Egerland-Museums an und freute sich über die Zuschüsse aus München. "Damit machen wir das Haus fit für die Zukunft", versprach er. Bis zum nächsten Egerlandtag 2019 erstrahle das Haus in neuem Glanz. Mit der deutlichen Erhöhung der jährlichen Zuweisungen auf 150 000 Euro könne das Haus auch seinen Bemühungen, Egerländer Brauchtum und Kultur zu bewahren, besser nachkommen.

"Der Freistaat Bayern weiß um den Beitrag der Vertriebenen beim Wiederaufbau Bayerns nach dem Krieg, aber auch zu einem vereinten Europa", sagte Müller in Marktredwitz. "Ihr Engagement macht Heimat lebendig."Deshalb bekenne sich der Freistaat auch zu seiner Verpflichtung gegenüber den Egerländern. Das werde mit einer Zuwendung von 1,6 Millionen Euro für die energetische Sanierung und den Umbau des Egerland-Kulturhauses in Marktredwitz deutlich. Das Thema des gemeinsamen Treffens "70 Jahre nach der Vertreibung - Jugendarbeit heute" spanne einen weiten Bogen von der unrechtmäßigen Vertreibung über die Gegenwart bis in die Zukunft."Die Pflege der Kultur und des Brauchtums ist wichtig für die Zukunft", fuhr die Ministerin fort. Das Land brauche Menschen, die sich zu ihren Wurzeln bekennen und für Europa einsetzen. Toleranz und Offenheit bedeute aber nicht, die eigenen Werte aufzugeben. "Jeder, der zu uns kommt, muss sich an den Werten hier orientieren und nicht umgekehrt. Europa ist eine Wertegemeinschaft", betonte Müller und wandte sich gegen jede Art von Extremismus, ob von Links oder Rechts. Um die Erinnerung an die Vertreibung, aber auch das Brauchtum und die Geschichte der Egerländer zu erhalten, seien Einrichtungen wie das Egerlandmuseum notwendig. Die Ministerin appellierte in diesem Zusammenhang an Schulen in Bayern und Tschechien, die Museen zu besuchen. Diese sollten ein lebendiger Ort der Begegnung und des Gedankenaustausches sein. Denn auch Tschechien setze sich verstärkt mit seiner Geschichte auseinander, was nicht zuletzt eine Folge des Dialogs - auch der Vertriebenen - sei. Hier sei in den vergangenen Jahren schon viel geschehen bei der gemeinsamen Aufarbeitung der Geschichte. In diesem Zusammenhang lobte die Staatsministerin das Egerland-Museum als "einzigartiges Schmuckkästchen" in Bayern. "Ihre Geschichte ist auch Teil unserer Geschichte. Ohne Sie wäre Bayern nicht das, was es heute ist", wandte sich Müller an die Egerländer.Zu Beginn hatte "Bundesvüarstaiha" Volker Jobst die Gäste im Festzelt begrüßt. Ein dickes Lob ging an den Staat und die Kommunen, die mit 1,6 Millionen Euro Zuschüssen aus München das Egerland-Kulturhaus mit dem Museum für die Zukunft fit machen. Er erinnerte daran, dass auch die Egerländer selbst in schwierigen Zeiten ihren Teil dazu beigetragen hätten. Das werde allerdings in Zeiten des Mitgliederschwundes und damit wegbrechender Beiträge nicht leichter. Der Bund der Egerländer Gmoin, 1907 gegründet, könne auf eine 110-jährige Tradition zurückblicken. Schirmherr und Landtagsabgeordneter Martin Schöffel verwies auf die Bedeutung der mehr als 800-jährigen Egerländer Kultur. Er ging auf die guten bayerisch-tschechischen Beziehungen ein. In einem Europa der offenen Grenzen könnten längst die Vertriebenen die alte Heimat besuchen. Die Egerländer leisteten mit ihrer Arbeit auch einen Beitrag zum Zusammenwachsen der Region.Schöffel erinnerte an die Verdienste des Waldsassener Unternehmers Anton Hart, der - einst selbst vertrieben - den Wiederaufbau der Kirche und des Umfeldes von Maria Loreto mit größtem Engagement vorangetrieben habe.