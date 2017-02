Vermischtes Marktredwitz

15.02.2017

Schreck am Nachmittag: Eine Joggerin war am Montag im Waldgebiet zwischen Marktredwitz und Bad Alexandersbad unterwegs. Gegen 15.30 Uhr bemerkte sie in der Nähe eines Aussichtspavillons einen Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Beschreibung des Exhibitionisten: etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftige Gestalt. Insgesamt machte er laut Polizei einen schlampigen Eindruck. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion in Marktredwitz unter Telefon 09231/9676-0.