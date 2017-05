LebendigeStadtgeschichte

Vermischtes Marktredwitz

05.05.2017

Stadtgeschichte der besonderen Art gibt es erstmalig dieses Jahr am Samstag, 6. Mai, zu erleben: Während des historischen Rundgangs tauchen Personen aus der Vergangenheit auf. Die Gäste treffen Johann Wolfgang von Goethe im Neuen Rathaus.

Der Dichter berichtet über die Erkenntnisse, die er in Marktredwitz bei Versuchen zur Farbenlehre gewonnen hat. Der Fabrikant Wolfgang Caspar Fikentscher erinnert sich an den Aufenthalt des großen Dichters in Redwitz. In der Theresienkirche erscheint die österreichische Kaiserin Maria Theresia. Dort erzählt sie über die Zeit im 18. Jahrhundert, als Truppen aus dem Kaiserreich zum Schutz der Bürger aus Redwitz hier stationiert waren.Die Darsteller der historischen Persönlichkeiten sind mit aufwendigen Kostümen im Stil der Zeit gekleidet. Die Stadtführung beginnt um 10 Uhr vor dem Historischen Rathaus im Markt und kostet 3 Euro pro Erwachsenen; Kinder zahlen die Hälfte.