Vermischtes Marktredwitz

09.05.2017

6

0 09.05.2017

Marktredwitz/Oberteich. (jr) Zum Maifischen hatte der Angelverein Marktredwitz-Brand an den gepachteten Weiher bei Oberteich eingeladen. Insgesamt zehn Stunden lang versuchten die Angler, die Fische zum Beißen zu bewegen. Das Maifischen hat bei dem seit 1985 bestehenden Verein Tradition.

24 Angler nahmen an der Meisterschaft teil. Die Fischerkette für den Sieger gab es für den Marktredwitzer Alexander Weber, der 8,7 Kilogramm Fisch, überwiegend Karpfen, Schleien und Karauschen, aus dem Weiher geangelt hat. Den zweiten Platz erreichte Oswald Weig aus Ernestgrün, der 5,96 Kilogramm angelte. Der dritte Platz ging an Antonio Mota aus Pechbrunn.Vorsitzender Thomas Franz gratulierte den Siegern. Insgesamt beförderten die Teilnehmer 30 Kilogramm Fisch aus dem Weiher. Vergangenes Jahr waren es noch 50 Kilo. Der Angelverein Marktredwitz-Brand beklagt in diesem Zusammenhang die Probleme mit Bibern, die in dem Weihergebiet sehr aktiv sind. Erst im vergangenen Jahr hatten die Tiere dafür gesorgt, dass sich der Teich leerte und die Fische im Seibertsbach verschwanden.