08.05.2017

Die Städtische Sing- und Musikschule blickt 2017 auf ihr 65-jähriges Bestehen zurück. Von Anfang Mai bis Ende Juni besteht die Möglichkeit, sich bei zahlreichen Veranstaltungen über die Einrichtung zu informieren und für das kommende Schuljahr anzumelden.

Aus der 1952 gegründeten reinen Singschule hat sich über die Jahrzehnte eine universelle Musikschule entwickelt, die den Vorgaben einer deutschen Verbandsmusikschule entspricht. Dazu gehört der Elementarunterricht für Babys ebenso wie die Vorbereitung für Interessierte auf ein Musikstudium.Aktuell werden 424 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 12 Monaten und 65 Jahren von 20 Fachlehrkräften ausgebildet. Nicht wenige davon sind für zwei oder gar drei Fächer angemeldet, womit sich die Gesamtbelegungszahl auf 506 summiert.Von Anfang Mai bis Ende Juni besteht die Möglichkeit, sich bei zahlreichen Veranstaltungen über die Einrichtung zu informieren und für das kommende Schuljahr anzumelden. Zur Auswahl stehen Elementarunterricht (musikalische Früherziehung für 4- bis 6-jährige Kinder, musikalische Grundausbildung für 6- bis 8-jährige schulpflichtige Kinder, Klangwurm), Vokalunterricht (Sologesang, Kinderchor), Streichinstrumente (Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass), Holzblasinstrumente (Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon), Blechblasinstrumente (Trompete, Horn, Tenorhorn, Bariton, Posaune, Tuba), Tasteninstrumente (Akkordeon, Klavier, Jazz-Piano, Cembalo, Keyboard), Saiteninstrumente (Harfe, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass), Schlagzeug (Drum-Set, Pauken, Stabspiele, Perkussion) und Musiktheorie.Für Babys und Kinder bis 4 Jahre bietet die Musikschule den Musikgarten an. Hier werden unter Einbindung eines Elternteils in das Unterrichtsgeschehen erste Kontakte zur Musik durch Singen, Bewegung und spielerische Elemente entwickelt. Über 100 Teilnehmer besuchen derzeit den Bereich Tanz (Ballett, tänzerische Früherziehung für 4- bis 6-jährige Vorschulkinder, Stepptanz für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren).Zum Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht besteht vor allem für fortgeschrittene Schüler die Möglichkeit, erworbene Kenntnisse in den Ensembles (Akkordeon, Blasorchester, Blockflöte, Dixieband, Gitarre, Klarinette, Querflöte, Rockband, Saxophon, Schlagzeug) einzubringen.Bereits seit 2008 gibt es über eine Kooperation mit der Grundschule für Kinder der 3. Klassen die Möglichkeit der Bläserklasse und danach für junge Bläser und Schlagzeuger das Musikschulorchester.Zu den zahlreichen schulüblichen Ermäßigungen können Zuschüsse aus einem Sozialfonds sowie im Elementarbereich über die "Waltraud und Gerd Bauer Stiftung" beantragt werden.Weitere Infos gibt es während der Sprechzeiten (Dienstag von 9 bis 12 Uhr sowie Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr) unter Telefon 09231/660645, 660728 und 661451 sowie unter www.musikschule-marktredwitz.de