20.02.2017

Einen etwas anderen Unterricht erlebten über 300 Schüler der FOS/BOS. Zum Thema "Glaubenssymbole hautnah" hatte Religionslehrer Werner Engelbrecht zu einer Podiumsdiskussion in die Aula eingeladen. Dabei ging es nicht nur um die Risiken des Tattoostechens, sondern auch darum, wie man die Bilder wieder los wird.

Wertvolle Tipps gab Christian Scherm. Gemeinsam mit seinem Bruder Harald betreibt er in Wiesau ein Tattoostudio. Dabei betonte Scherm ausdrücklich: Wer sich Tattoos stechen lassen will, sollte sich das reiflich überlegen. Dass Tattoos in seien, verdeutliche Christian Scherm mit der Aussage, dass beim FC Bayern München mit Philipp Lahm nur ein aktiver Fußballer nicht tätowiert sei. An der FOS/BOS tragen nach eigenem Bekunden über zehn Prozent der Schüler Tattoos.Religionslehrer Werner Engelbrecht sagte eingangs: "Egal ob T-Shirt, Bändchen, Kettchen oder Tattoos - alle geben Überzeugungen preis, sind eine Art Glaubenssymbol zu bestimmten Themen." Dies bedeute: "Mit einem Tattoo trage ich eine Botschaft nach außen." Schulleiter Hans Ottmar Donnert freute sich, dass dieses Thema das Interesse der Schüler traf. So kamen zu zwei Podiumsdiskussionen mehr als 300 Schüler der FOS/BOS in die Aula. Noch bis zum 24. Februar ist im ersten Stock der Schule eine Ausstellung zum Thema zu sehen. Hier gibt es weitergehende Infos zu Tätowierungen, aber auch Tipps zur Entfernung mittels Laser. Moderiert wurde die 90-minütige Diskussion von Werner Engelbrecht und Robin Graske. Im Mittelpunkt stand Tätowierer Christian Scherm, der seit neun Jahren als Tätowierer arbeitet. Charmant und in tiefstem Oberpfälzer Dialekt plauderte er aus dem Nähkästchen. "Trends gab es schon immer. Aber derzeit sind Tattoos einfach in. Jeder lässt sich stechen, was er mag. Grenzen gibt es eigentlich keine." Gleichzeitig räumte Scherm ein, dass es fast keine Altersgrenzen beim Stechen von Tattoos gebe. "Zu uns ins Studio kommen auch über 50-Jährige."Natürlich seien Tattoos nicht jedermanns Sache. "Menschen, die ein einmal gestochenes Tattoo bereuen, gibt es immer wieder." Scherm sprach sich ausdrücklich dafür aus, sich Tattoos erst ab vollendetem 18. Lebensjahr stechen zu lassen. "Wenn zu uns 16- oder 17-Jährige kommen, muss ein Elternvertreter mit dabei sein, sonst stechen wir nicht." Dr. Gerhard Fleißner (Gesundheitsamt Wunsiedel) machte deutlich, dass Piercings und Tattoos immer ein gewisses Risiko mit sich brächten, vor allem Infektionsgefahren. Schließlich würden Fremdkörper an die menschliche Haut gebracht, die dort auch bleiben sollen. Wichtig sei Hygiene. "Ein Tätowierer muss immer mit Handschuhen arbeiten und Hygienevorschriften peinlichst beachten." Auch könne es zu Unverträglichkeiten kommen. "Vor allem die Gefahr von Entzündungen ist relativ hoch."Thomas Stingl (Hygieneberater Gesundheitsamt Wunsiedel) stellte klar, dass mit dem Stechen die Haut verletzt wird. Auch er betonte, wie wichtig Hygienevorschriften seien. Für Thomas Stingl war klar: "Wer sich ein Tattoo stechen lassen will, muss dies und seine Folgen genau durchdacht haben." Christian Scherm bedauerte, dass Tätowieren noch immer kein Ausbildungsberuf sei. "Ich würde eine fachgerechte Ausbildung zum Tätowierer ausdrücklich begrüßen." Eigentlich könne jeder ein Studio aufmachen und ohne Zertifikate loslegen, meinte der Wiesauer.Ein Schüler erzählte, dass er sich vor einigen Jahren ein Tattoo stechen ließ, das er jetzt wieder entfernen lassen will. "Ich war damals noch so jung und dachte nicht an die Konsequenzen." Christian Scherm informierte: "Eine Laserentfernung kostet etwa fünf- bis sechsmal so viel wie das Tattoostechen." Wie zu erfahren war, sind mehrere zeitaufwendige Sitzungen nötig. Ein anderer Schüler fragte Christian Scherm, wo er bisher das ungewöhnlichste und skurrilste Tattoo gestochen habe. Scherm: "Da kam einer zu mir, der wollte eine ASU-Plakette aufs Hinterteil haben." Ein Lehrer zeigte sich geradezu entsetzt, dass Tätowierer 100 Euro Stundenlohn verlangten und nicht einmal eine Ausbildung haben müssen.