Vermischtes Marktredwitz

31.01.2017

Marktredwitz. Erst vor etlichen Tagen meldeten sich Kinder, die in Waldershof von einer verdächtigen Frau mit einer Puppe angesprochen wurden . Wahrscheinlich handelte es sich um eine Bettlerin. Nun kam es in Marktredwitz zum einem ähnlichen Fall.

Eine weitere merkwürdige Begegnung mit einem Unbekannten hatten am Montag nach Schulschluss zwei 9-Jährige auf dem Nachhauseweg. In der Bayreuther Straße, in der Nähe des Durchlasses, wurden die Grundschüler von einem Mann angesprochen. Er verwickelte die beiden in ein kurzes Gespräch und bot ihnen an, sie wegen der Kälte heim zu bringen. Wie die Polizei berichtet, haben sich die Burschen jedoch richtig verhalten und gingen auf das Angebot nicht ein. Sie setzten ihre Wege einfach fort.Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er soll mittleren Alters sein und könnte einen Bart haben, ist groß und von hagerer Gestalt. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Winterjacke und einer schwarze Hose. Hinweise nimmt die Polizei Marktredwitz entgegen.