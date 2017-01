Vermischtes Marktredwitz

24.01.2017

Zu einem Brand mit einem Schwerverletzten kam es gestern um 19.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Jean-Paul-Straße in Marktredwitz. Ein junger Mann putzte in seiner Küche die Edelstahlspüle mit Brennspiritus. Während der Arbeiten steckte er sich eine Zigarette an, wodurch eine Stichflamme entstand, die das Oberteil seines Jogginganzuges sofort in Brand setzte.

Laut Polizeiangaben versuchte er zunächst, das Feuer mit seinen Händen auszuklopfen, was allerdings scheiterte. Durch lautes Schreien um Hilfe eilte seine Freundin hinzu, die auch in der Wohnung war, und gemeinsam gelang es ihnen, die Flammen zu löschen. Zur Kühlung der Brandwunden stellte sich der Schwerverletzte unter die Dusche, sie setzte einen Notruf ab. Die Erstversorgung erfolgte durch den herbeigerufenen Notarzt und eine Sanka-Besatzung. Später folgte die Einlieferung ins Marktredwitzer Klinikum, wo die Verbrennungen am Oberkörper und an den Händen behandelt wurden. Lebensgefahr für den Mann besteht nicht, Sach- oder Gebäudeschaden ist bei dem Unglücksfall nicht entstanden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.