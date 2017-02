Skitage des Otto-Hahn-Gymnasiums ein voller Erfolg

Vermischtes Marktredwitz

21.02.2017

Bei gutem Wetter und ausreichend Schnee fanden die Skitage der siebten Klassen des Otto-Hahn-Gymnasiums an drei Tagen im Fichtelgebirge statt. Während die Fortgeschrittenen und Könner - egal ob auf zwei Brettern oder einem - die Hänge durchpflügten, um sich technisch zu verbessern, gelang es den Anfängern auf Snowblades das Skifahren in seinen Grundzügen zu erlernen. Daher konnten auch die absoluten Anfänger ab dem zweiten Tag ihrem Übungslift Adieu sagen und auf den Ochsenkopf hinauf schweben, um sich von dort stolz ins Tal zu schwingen. Die Fortgeschrittenen begannen am Ochsenkopf und wechselten am Donnerstag und Freitag nach Mehlmeisel. So sind 80 Schüler für nächstes Jahr gut auf den Skikurs in Südtirol vorbereitet und dem Skivergnügen am Speikboden im Tauferer Ahrntal in der Jahrgangsstufe 8 dürfte nichts mehr im Wege stehen. Bild: exb