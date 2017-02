Vermischtes Marktredwitz

21.02.2017

21.02.2017

So mancher Besucher kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Schüler, Lehrer, Elternbeirat und Förderverein begeisterten mit einem abwechslungsreichen Tag der offenen Tür an der Fichtelgebirgsrealschule.

Anmeldung

Die Besonderheit am Samstag: die Präsentation aufwendiger Projekte der neunten Jahrgangsstufe. Auf den drei Stockwerken des Hauptgebäudes vermittelten die Schüler den zahlreichen Besuchern die Vielfalt der Möglichkeiten an der Fichtelgebirgsrealschule. Da gehörte die Vorstellung der Profilklassen in der fünften Jahrgangsstufe und die offene Ganztagsschule ebenso dazu wie die AG Schach oder die Arbeitsgemeinschaft Schule-Wissenschaft-Technik. Im "Fotoeck Geschichte" erlebte man eine visuelle Zeitreise. Die Abteilung Wirtschaft führte an BWL heran. Erdkunde, Geschichte und Fremdsprachen durften nicht fehlen. Im Raum "Mikrokosmos" durfte man nicht nur einen neugierigen Blick durch das Mikroskop werfen - an einem Torso wurden dazu fachkundig auch die menschlichen Organe erläutert. Großes Interesse auch an einem speziellen Raum im dritten Stock: Hier führte eine Gruppe Schüler die dreidimensionale Scan- und Drucktechnik vor. "Wir können eigene Objekte individuell am PC planen und dann ausdrucken. Aktuell haben wir uns kleine rote Trillerpfeifen und farbige Systembausteine angefertigt", so die Erläuterung der jungen Experten. Für alle Musikfreunde spielte die hauseigene Big Band namens "Hello Dolly" auf. Dazu gab es Einblicke in den Status des Musicals "Cinderella", welches am 12., 13. und 14. Mai zur Aufführung kommt. Hunger und Durst waren auch kein Thema: Stärkung gab es entweder am Grillstand des Elternbeirates im Freigelände oder im Schülercafé. Das Nebengebäude war komplett für die Projekt-Präsentation ausgebucht. Insgesamt 19 Themenbereiche galt es dabei aufzuarbeiten und sich dafür das Wissen anzueignen. "Wir haben die Präsentation bewusst nicht als Referat vor den Mitschülern gestaltet. Gemeinsam mit dem heutigen Tag der offenen Türe haben wir somit wesentlich mehr Öffentlichkeit", freute sich Lehrerin und Projektbeauftragte Andrea Ritter. Die Klasse 9B hatte sich dem Themenfeld "Soziales Engagement in meiner Heimat" gewidmet und sich kompetent in sechs verschiedene Organisationen eingearbeitet: Kaufhaus Lucas, Musikschule Marktredwitz, Technisches Hilfswerk (THW), Freiwillige Feuerwehr Marktredwitz, Kirchengemeinde Lengenfeld und BRK Tirschenreuth. Für die Klasse 9A stand "Traditionsunternehmen meiner Heimat" auf dem Plan. Hierzu gehörten die Scherdel AG, die Brauerei Friedenfels, Lebkuchen Frank, die örtliche Brauerei Nothhaft, die Destillerie Rauch sowie die RHI-Didier-Werke.Für die Schüler der Klasse 9C stand dagegen "Meine Heimat als Genussregion" im Vordergrund. "Naturgenuss - Fichtelgebirge", "Luisenburg als Genuss", "Friedenfels und Umgebung", "Genuss für Körper, Geist und Seele", "Regionale Spezialitäten", "Brauereien in Oberfranken" sowie "Freizeitaktivitäten" lauteten ihre Schlagworte. Ohne Probleme wurde auch so manch knifflige Frage interessierter Gäste beantwortet.Vom 8. bis zum 12. Mai ist die Anmeldung zur Aufnahme in die fünfte Jahrgangsstufe der Realschule für das Schuljahr 2017/18 möglich. Am Mittwoch, 29. März, gibt es dazu um 19 Uhr einen Informationsabend in der Realschulaula.