Marktredwitz

01.05.2017

Es ist einer der bedeutenden Bestandteile des Skeletts: Ums Becken ging es beim Themenabend im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Fichtelgebirge.

Nicht zu schwer heben

"Die drei langjährig erfahrenen Fachärzte des MVZ - Gynäkologe Dr. Attila Reszler, Urologin Patricia Krause und Orthopäde Dr. Uwe Ort - vermittelten medizinisches Wissen aus erster Hand und gingen dabei auf die Themen Gebärmuttersenkung, Beckenbodenschwäche und -schmerzen bei Frau und Mann sowie Beckenschiefstand ein", so in der Pressemitteilung.Ursachen, Symptome und Behandlung einer Gebärmuttersenkung beleuchtete Dr. Reszler. Er empfiehlt seinen Patientinnen vorsorglich beispielsweise Beckenbodengymnastik, Ausdauersport, Gewichtsreduktion und nicht übermäßig schwer zu heben. "Alle vorbeugenden Maßnahmen vermindern das Risiko einer Gebärmuttersenkung deutlich." Patricia Krause ging in ihrem Vortrag anschaulich auf den Krankheitsverlauf einer Beckenbodenschwäche ein und schilderte Diagnose- sowie Behandlungsmethoden, etwa Ultraschalluntersuchungen und Operationsverfahren, wobei sie ihren Focus auch auf alternative Therapien wie Yoga, Pilates und Naturheilverfahren setzte. "Operationen sind bei der Behandlung der Beckenbodenschwäche rückläufig."Die Urologin hatte aus der Vielzahl an Gymnastikübungen vier "alltagstaugliche" Übungen herausgesucht und auf einem Infoblatt zum Mitnehmen zusammengestellt. Orthopäde Dr. Uwe Ort kam, wie auch schon beim ersten MVZ-Themenabend wieder in "Begleitung": er hatte ein lebensgroßes Skelett als Anschauungsobjekt dabei. Mit dessen Hilfe gelang es ihm, die Anatomie des Beckens, dessen Funktionen und Folgen eines Beckenschiefstandes sehr anschaulich darzustellen. Nach ihren Präsentationen nahmen sich die Mediziner ausgiebig Zeit, um auf die Fragen und Anliegen der Besucher einzugehen, was rege genutzt wurde. Auch aus Sicht der MVZ-Geschäftsführung sei die Veranstaltung rundum gelungen. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Abends", freuen sich Geschäftsführer Alexander Meyer und Prokurist Andreas Plannerer über den großen Besucherzuspruch und das Interesse an den Vorträgen."Die Ärzte der aktuell drei Fachbereiche beleuchten bei den Themenabenden einen einheitlichen Überbegriff aus ihren jeweiligen Blickrichtungen. Darin wird ein Vorteil des MVZ deutlich, der den Patienten unserer "Gemeinschaftspraxis" zugutekommt: die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit", erklärt Meyer. Der nächste Themenabend ist für Herbst 2017 geplant.