06.02.2017

Die Polizei beschreibt die Szenen, die sich am Samstagabend am Bahnhof im oberfränkischen Marktredwitz abgespielt haben, als "tumultartig": Nach Angaben von Zeugen gingen rund 100 Fans des 1. FC Nürnberg sowie des FC Bayern München aufeinander los.

Zur Erinnerung: Der 1. FC Nürnberg gastierte am Samstag beim FC Heidenheim - der Nachmittag sollte erfolgreich sein, denn der Club gewann an der Brenz mit 3:2 . Die Bayern holten einen Punkt gegen Schalke 04 in der Allianz-Arena. Was dann am Abend folgte, missfällt wohl jedem Fußballfan: Etwa 100 Anhänger beider Vereine gingen aufeinander los. Wie die Polizei mitteilt, gelang dem Großteil der Randalierer jedoch die Flucht vor den Beamten.Die Polizei kontrollierte bei einigen Fans die Identität und sprach Platzverweise aus. Zwei der Anhänger widersetzen sich allerdings den Anordnungen der Polizeibeamten.Die Polizeiinspektion Marktredwitz bittet Zeugen und Geschädigte des Vorfalls sich unter der Rufnummer 09231/96760 bei der Dienststelle zu melden.