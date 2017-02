Wirtschaft Marktredwitz

Oft sind Chroniken sehr geschichtslastig. Das Buch "Marktredwitz im Industriezeitalter" aber ist Rückblick und Bilderbuch zugleich,

Wirtschaftliche Historie

Jetzt ist der dritte Band der Chronikreihe erschienen. Herausgeber ist die Akademie Steinwald Fichtelgebirge. Als Autoren wirkten Bernhard Leutheußer und Hermann Meier mit. Gerhard Kappl steuerte einen aufschlussreichen Gastbeitrag zum Thema "Der Kampf um einen Eisenbahnanschluss" bei."Das Wachstum der Stadt Marktredwitz ist eng mit der Eisenbahn und der Industrialisierung verbunden." Mit diesen Worten erinnerten noch vor wenigen Monaten Bernhard Leutheußer und Hermann Meier an die wirtschaftliche Entwicklung der oberfränkischen Industriestadt. In den ersten beiden Bänden widmeten sich die beiden Historiker bereits der Zeit von 1788 bis 1933. Band 2 umspannte den Zeitraum bis 1990.Unter dem Untertitel "Die Geschichte des Eisenbahn-Knotens und der Industrie-Betriebe" wird im dritten Band die wirtschaftliche Historie der Großen Kreisstadt nun fortgeschrieben. Fertig geschrieben sei die Marktredwitzer Industriegeschichte jedoch noch nicht, ließen die beiden Autoren im weiteren Gespräch anklingen, eine Fortsetzung wolle man nicht ausschließen.Beeindruckend an Band 3 mit seinen mehr als 200 Seiten sind nicht nur die kurzweiligen Texte. Die Chronik besticht besonders durch eine Vielzahl alter Bilder, zusammengetragen aus den unterschiedlichsten Archiven. Beschrieben werden auf mehr als 100 Seiten die verschiedenen Bahnstrecken (ausgehend von Marktredwitz), der Bahnhof, die Entwicklung seines Umfeldes und die heutige Bedeutung für die Stadt und die Region.Freunden historischer Dampfzüge ist das anschließende, vierseitige Fotoalbum "Nostalgie" gewidmet. Schwer unter Dampf zieht eine Güterzuglok der Baureihe 52 einen Sonderzug hinüber ins tschechische Eger. Erinnerungen an damals weckt auch eine Aufnahme vom alten Heizhaus, das sogar einen Bombenangriff heil überstanden hatte. Bernhard Leutheußer schildert auf ebenfalls mehr als 100 Seiten die Historie (oft nur noch dem Namen nach) bekannter Marktredwitzer Betriebe und erinnert an alte Webereien, wie etwa Benker & Bauer, an die Nordbayerische Wolle und Weber & Ott, um nur einige zu erwähnen. Leutheußer spannt den Bogen zu den fast schon vergessenen Braustätten wie Kaiserhof, den Brander oder Kastnerschen Schloßbrauereien. Der Autor widmet sich aber auch Betrieben, hinter deren Mauern noch fleißig gearbeitet wird. Unterstützt werden die Buchseiten von Abbildungen alter Inserate, Firmenschilder oder Produktaufnahmen.Der Wahl-Rawetzer Bernhard Leutheußer ist, wie der Arzberger Co-Autor Hermann Meier, Vorstandsmitglied des Historischen Clubs Marktredwitz. Darüber hinaus ist Leutheußer stellvertretender Schatzmeister der Akademie Steinwald-Fichtelgebirge, die zugleich auch Herausgeber ist. Erhältlich ist das Werk in den Buchhandlungen und bei der Akademie Steinwald-Fichtelgebirge zum Preis von 24,99 Euro (ISBN: 978-3-00-050290-3.