Warnstreik: Mindestens 110 Euro mehr im Monat

27.04.2017

Drei Stunden lang streikten am Donnerstagmorgen Mitarbeiter von Edeka Marktredwitz am Standort Lorenzreuth. Um Betriebsratsvorsitzenden Wolfgang Stark hatten sich in der Frühschicht 64 Mitarbeiter versammelt. "Wir wollen mindestens 110 Euro im Monat mehr.

Zudem soll die Ausbildungsvergütung um 80 Euro steigen", sagte Horst Margner, Verdi-Gewerkschaftssekretär auf Anfrage von Oberpfalz-Medien. Bisher hätten die Arbeitgeber kein Angebot für eine Gehaltserhöhung vorgelegt. Verdi fordert in der Summe eine Lohnerhöhung um 5,96 Prozent. Margner meinte, dass der Arbeitgeberverband selbst sage, dass es der Branche wirtschaftlich gut gehe. "Warum dann nicht ein bisschen vom Kuchen abgeben?" Margner weiter: "Jeder Mitarbeiter im Großhandel bringt den Arbeitgebern pro Monat einen Gewinn von 1483 Euro, so viel wie noch nie." Am 16. Mai folgt in München die zweite Tarifrunde. "Sollten wir mit unseren Forderungen scheitern und die Arbeitgeber wieder kein Angebot abgeben, dann dürfen sich die Arbeitgeber warm anziehen. Dann kostet es richtig viel Geld." Verdi kämpfe um mehr Wertschätzung für die Beschäftigten. Bild: jr