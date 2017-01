Vermischtes Maxhütte-Haidhof

Offenbar weil er unter Drogen am Steuer saß, gefährdete ein 38-Jähriger mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Fahrt startete am Freitag gegen 13.45 Uhr nahe Leonberg, erst bei Nerping (Stadt Nittenau) konnte der Mann gestoppt werden. Das teilte die Polizeiinspektion Burglengenfeld mit.

Der 38-Jährige war mit seinem Ford zunächst auf der Kreisstraße SAD 8 bei Leonberg und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Auto musste ausweichen musste, dennoch berührten sich die Außenspiegel. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von 630 Euro, setzte aber seine Fahrt in Richtung Kreisstraße SAD 1 fort. Auf der SAD 1 Richtung Nittenau überholte er mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs. Mindestens fünfmal mussten Autofahrer ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden.Bei Nerping wurde der 38-jährige Fahrer schließlich von der Polizei angehalten. Die Überprüfung ergab Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Schnelltest war positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Ein Alkoholtest verlief negativ.Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Der 38-Jährige wird sich wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogen verantworten müssen. Verkehrsteilnehmer, die am Freitag von dem Ford gefährdet oder geschädigt wurden, sollen sich bei der Polizei Burglengenfeld unter 09471/70150 melden.