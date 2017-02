Vermischtes Maxhütte-Haidhof

Tobias Eichstetter hält viel von gepflegtem Äußerem und freundlichem Auftreten. Deshalb erschien der Mittelschüler aus Oberviechtach mit schwarzem Sakko und weißem Hemd zum "Speed-Dating". Der 15-jährige ging mit konkreten Vorstellungen in die Bewerbungsgespräche.

Nachwuchs gefragt

Der zweite Tag der Bildungsmesse gehörte den Schülern. 800 waren gestern in die Stadthalle nach Maxhütte-Haidhof gekommen und nahmen Kontakt mit den 74 vertretenen Firmen auf. 279 von ihnen hatten sich zudem für das Speed-Dating angemeldet und dazu Bewerbungsflyer mit persönlichen Angaben und Berufswünschen erstellt.Tobias Eichstetter hat bereits Praktika im Bauhof, auf dem Straßenbau und auf dem Bauernhof hinter sich und bereits eine grobe Vorstellung von seinem beruflichen Werdegang. Jetzt bereitet sich der Neuntklässler auf die Bewerbungsgespräche vor. Das Speed-Dating war dafür die beste Generalprobe. "Elegant gekleidet und mit guten Manieren" will er sich seinem Arbeitgeber vorstellen. Denn, so denkt der junge Mann: "Der erste Eindruck ist entscheidend."Mit jeweils einem Flyer stellte sich Tobias Eichstetter bei der Polizei und zwei Betrieben mit technischen Berufen vor. Bis zu drei Bewerbungsvorlagen hatten auch die übrigen Schüler im Unterricht vorbereitet. Heribert Hantschel vertrat die Fachschule für Heilerziehungspflege der Barmherzigen Brüder in Reichenbach und führte mit möglichen Bewerbern Gespräche. Er will die Flyer "studieren" und Kontakt aufnehmen mit den Schülern. "Wir brauchen Nachwuchskräfte in den Heilerziehungsberufen", erklärte der Lehrer an der Fachschule.Einem "Eignungstest" mussten sich die Besucher am Stand der Zinnbauer GmbH unterziehen. Meister Josef Andree ließ den Jugendlichen mit ein paar Handgriffen Pfeifen aus Metall erstellen und an Ort und Stelle testen. Der laute Ton lockte wiederum neue Schüler an. Auch die Bäckerinnung hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen. Die Schüler durften die "Amerikaner" zuerst verzieren und dann gleich genüsslich verspeisen.