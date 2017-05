Senioren tanzen in den Mai

Vermischtes Maxhütte-Haidhof

Auch der 11. Rosenball punktete mit viel Herzlichkeit und Charme. Eingeladen dazu hatte der Seniorenbeirat der Stadt Maxhütte-Haidhof in Verbindung mit der Seniorenfachstelle am Landratsamt Schwandorf. Organisatorin Ute Hierl erhielt auch Unterstützung von den Damen des FC Maxhütte-Haidhof. Gemeinsam wurde die Stadthalle festlich mit Rosen dekoriert und ein leckeres Kuchenbuffet aufgebaut. Die Seniorenbeauftragte der Stadt, Anita Alt, begrüßte die rund 350 Gäste aus dem ganzen Landkreis. Schon beim Eröffnungswalzer der Live-Band "VierUndOane" zeigten sich die Senioren als fleißige Tänzer. Nach einer Maxi-Runde mit Tango, Foxtrott, Rumba und Samba kürte Ute Hierl die Rosenkönigin 2017. Selbst über 80-Jährige ließen bei böhmischen Polkas, Schlagern oder rockigen Oldies nahezu keine Runde aus. "Bravo"-Rufe zeigten die Freude darüber, Evergreens aus der Jugend zu hören. Der Nachmittag verging viel zu schnell und so lautete der vielfache Wunsch: "Bis nächstes Jahr!" An Ute Hierl soll's nicht liegen.