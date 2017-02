Vermischtes Maxhütte-Haidhof

19.02.2017

Hinter dem Vorhang knistert, funkelt und blitzt es. Als sich die Lamellen der Schweißkabine öffnen, kommt ein Lächeln zum Vorschein. "Hallo, ich bin Ibrahim" , stellt sich der Mann dahinter vor. Er kommt aus Syrien.

Drei Verfahren

Fünf Jahre ist es her, dass er seine Heimatstadt Damaskus verlassen hat. Über die Balkanroute floh er vor dem Krieg nach Deutschland - alleine und zu Fuß. Mittlerweile spricht er gut Deutsch, hat eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung und lebt mit seiner Frau und seinem eineinhalbjährigen Sohn in Maxhütte-Haidhof. Eine Ausbildung zum Schweißer im Bildungszentrum der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz in Regensburg hat er so gut wie abgeschlossen, dabei arbeitete er bis vor einem halben Jahr noch als Aushilfe in einem Friseursalon.Dann ging alles ganz schnell. Er erzählt bei der Arbeitsagentur, dass er in Syrien bereits eine Schweißerlehre begonnen hatte. Sein Berater ermöglichte ihm die Ausbildung bei der Handwerkskammer. Die Prüfungen in drei verschiedenen Schweißverfahren meisterte Mahmoud binnen weniger Monate bravourös, teilte die Handwerkskammer mit. Sein Zertifikat als geprüfter Schweißer hat er quasi in der Tasche und die Perspektiven für Schweißer sind vielversprechend."In Syrien habe ich nur Elektrodenschweißen gelernt. Jetzt kann ich unterschiedlichste Bauteile mit verschiedenen Verfahren zusammen schweißen", sagt der Familienvater. Die Schweiß-Ausbilder Mathias Schreiner und Artur Schleich schwärmen von ihrem Kursteilnehmer: "Beim Ibrahim hat man sofort gesehen, dass er alles locker-flockig meistert. Wenn man ihm was zeigt, dann setzt er's sofort um, eine absolute Seltenheit." "Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass gut integrierte und engagierte Geflüchtete mit ausreichend Sprachkenntnissen selbst Kurse mit höchsten Qualitätsstandards schaffen können", sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Hans Schmidt. Heute fängt der Syrer bei einer Baufirma in Mintraching an. Er hat einen festen Anstellungsvertrag in der Tasche. Gefragt, was er für die Zukunft plant, ist die Antwort bescheiden. Vielleicht eine größere Wohnung, irgendwann. "Und euren Dialekt möchte ich lernen ", lacht er. "Den finde ich gut."