74 Stände bei Bildungsmesse

Wirtschaft Maxhütte-Haidhof

17.02.2017

4

0 17.02.2017

An der 15. Bildungsmesse, die am Sonntag und Montag zum siebten Mal in der Stadthalle stattfindet, beteiligen sich 74 Aussteller, die ein breites Spektrum der schulischen und beruflichen Ausbildung abdecken: vom gewerblichen bis zum kaufmännischen Bereich und von der Dienstleistung bis zum dualen Studium. Landrat Thomas Ebeling und Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank werden die Messe morgen um 11 Uhr im Foyer eröffnen. Der Landrat will die Erfolgsgeschichte fortschreiben. Der Vorsitzende der "Lernenden Region" erwartet wieder mehrere tausend Besucher. Den Sonntag nutzen erfahrungsgemäß Eltern mit Kindern, die vor dem Schulabschluss stehen. Zwei Firmen sind erstmals dabei: EMZ Hanauer aus Nabburg und die Asklepios Klinik Burglengenfeld. Am Montag erwarten die Veranstalter 800 Schüler aus dem Landkreis.