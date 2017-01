Wirtschaft Maxhütte-Haidhof

26.01.2017

Der Discounter Netto ruft ein Wurstprodukt zurück: Die 'Ostermeier Puten-Zwiebel-Mettwurst' sei möglicherweise mit Salmonellen belastet.

Naba Feinkost ruft Nudelsoße zurück

Betroffen seien die 150-Gramm-Packungen der Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Februar 2017, teilte das in der Oberpfalz ansässige Unternehmen am Donnerstag über das Internetportal www.lebensmittelwarnung.de mit. Das Produkt kam in den Bundesländern Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in die Läden. Kunden werde bei Vorlage des entsprechenden Produktes der Kaufpreis erstattet.Wegen der falschen Soße in einzelnen Gläsern ruft der Bio-Lebensmittel-Hersteller Naba Feinkost GmbH in mehreren Bundesländern vorsorglich eine Nudelsoße zurück. Betroffen sei 'Rewe Bio Pasta Sauce Tomate-Basilikum' mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Januar 2019 für die 330-Milliliter-Gläser, teilte das Unternehmen am Donnerstag im thüringischen Gierstädt mit. Anders als auf dem Etikett ersichtlich, befinde sich in einigen Gläsern fälschlicherweise Ricotta-Nudelsoße mit Käse und Cashewkernen. Sie können bei Allergikern zu gesundheitlichen Problemen führen.Das Unternehmen stoppte nach eigenen Angaben den Verkauf dieser Gläser in Märkten in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Kunden können das betroffene Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet. Von einem Verzehr wird Allergikern dringend abgeraten.