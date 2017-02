Vermischtes Mehlmeisel

08.02.2017

Mehlmeisel/Speichersdorf. Unter Aufsicht von Bürgermeister Franz Tauber hat Prinzessin Kristin I. von der Faschingsgesellschaft Helenesia vor deren Präsident Günther Daubner, Vorsitzendem Franz Nickl und Schriftführerin Alexandra Nickl die Startnummern für die Tanzsportlerinnen gezogen. Sie nehmen am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Februar, am 40. oberfränkischen und 51. fränkischen Gardetanzturnier im karnevalistischen Tanzsport des Fastnachtverbandes Franken in der Sportarena in Speichersdorf teil.

Zum Großereignis der Mehlmeiseler als Ausrichter werden 800 Besucher pro Tag erwartet. Ihnen zeigen die Aktiven über 160 Tänze. "Die Vorbereitungen für die Rundum-Versorgung laufen schon lange", berichtet Daubner. Bange ist ihm keineswegs, bringt seine Faschingsgesellschaft Erfahrungen aus ähnlichen Mammutereignissen mit.120 Leute werden sich im Schichtdienst um Teilnehmer und Gäste kümmern. Vorab ließ Daubner einen Blick auf die Speisekarte werfen. Da stehen unter anderem Schnitzel, Nudeln mit Bolognese-Soße, Weißwürste, Wiener, Laugenstangen und Kuchen, dazu ein reichhaltiges Angebot an Getränken. Das BRK und Bergwacht Mehlmeisel sowie die Feuerwehren aus Mehlmeisel, Unterlind und Speichersdorf betreuen die Veranstaltung. Schirmherr ist Landtagsabgeordneter Martin Schöffel. "Bereits am Donnerstag ist Saalaufbau, am Montagfrüh gegen 3 Uhr ist die Halle wieder picobello", sagt Birgit Dmitrow, und die Helenesia urlaubsreif - zumindest am nächsten Tag.