28.04.2017

(bkr) Die Abgabemengen des Zeckverbands zur Wasserversorgung Oberes Fichtelnaabtal sanken von 306 657 Kubikmeter im Jahr 2011 bis auf 278 831 in 2014. Seit 2015 ist wieder ein leichter Anstieg von 279 560 auf 286 066 Kubikmeter im Jahr 2016 zu verzeichnen. Dies führte zu einer Unterdeckung im Haushalt, die durch Entnahmen aus den Rücklagen gedeckt wurden.

Weichenstellung

"Alles im grünen Bereich"

Im Wasserzweckverband Oberes Fichtelnaabtal sind die Gemeinden Fichtelberg, Mehlmeisel, Brand und Ebnath zusammengeschlossen. Dem Verband gehören weiter Schwarzenreuth sowie Schurbach, Kössain und Buchlohhäuser der Gemeinde Neusorg und der Stadt Waldershof an. Rund 5900 Einwohner werden versorgt.Verbandsvorsitzender Peter König, Bürgermeister von Neusorg, begrüßte zur Sitzung im Mehlmeisler Rathaus neben den Vertretern der Mitgliedsgemeinden auch Geschäftsführer Helmut Graf, Wassermeister Gerhard Daubner und den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses Florian Söllner. Letzterer erläuterte die Rechnungsprüfung für das Jahr 2015, die mit der Feststellung "alles in Ordnung" endete. Der beantragten Entlastung der Jahresrechnung 2015 mit Ausgabe von 785 965 Euro im Verwaltungshaushalt und von 2 198 543 Euro im Vermögenshaushalt wurde zugestimmt.Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Weichenstellung für das laufende Jahr. Hier sind Ausgaben von 1 111 700 Euro im Verwaltungs- und 685 400 Euro im Vermögenshaushalt veranschlagt. Bei den Ausgaben wurde berücksichtigt, dass der Hochbehälter Ebnath im vergangenen Jahr nicht saniert werden konnte. Die dafür vorgesehenen Aufwendungen von 130 000 Euro wurden erneut eingeplant. Weiter fortgesetzt werden die Tiefbaumaßnahmen zur Sanierung der Rohrleitungen mit Schwerpunk Mehlmeisel, Ebnath und Brand (215 000 Euro). Bei den Tiefbrunnen I und III sind die Zuläufe und Wasserführungen zu untersuchen. Der Kostenansatz beträgt hier 65 000 Euro. Bei den sächlichen Verwaltungsausgaben sind rund 45 000 Euro für die weitere Vernetzung der Verbrauchserfassung mit der neuen Zählergeneration vorgesehen. 50 000 Euro sind angedacht, um ein geografisches Informationssystem zur Erfassung und Abbildung aller analogen und digitalen Bestandsdaten in den Mitgliedsgemeinden einzuführen. Zum Ausgleich des Haushalts 2017 werden 333 000 Euro aus den Rücklagen entnommen.Insgesamt wurden für die Stabilisierung der Wasserpreise vergangener Jahre den Sonderrücklagen 666 000 Euro entnommen. Im laufenden Jahr ist aus diesem Grund eine Globalabrechnung geplant. Verbandsvorsitzender König rechnet bei den Geldreserven bis zum Jahresende mit einem Bestand von 844 000 Euro. Abgeschlossen sind die Sanierungsarbeiten beim Tiefbrunnen II. Allerdings finden im Rahmen der Gewährleistung noch Nachbesserungen statt. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die Mitgliedsgemeinden zu einer Führung eingeladen.Vorgetragen wurde, dass Kaffeemaschinen in Fichtelberg, Ortsteil Neubau, schnell Ablagerungen bilden. Dies wurde zurückgewiesen. Peter König erinnerte an die einzuhaltenden chemischen und technischen Parameter bei Aufbereitung und Abgabe von Trinkwasser. "Alles ist im grünen Bereich." Das Trinkwasser werde nicht gechlort, sondern über dolomitisches Kalkgestein gefiltert. Wassermeister Gerhard Daubner ergänzte: "Bei Kaffeemaschinen erhitzt Wasser sehr schnell und bringt es so aus dem Gleichgewicht, dadurch fällt Kalk aus." Fichtelbergs Gemeinderat Rudolf Elvers waren derartige Beschwerden nicht bekannt.