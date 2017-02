Freizeit Mitterteich

09.02.2017

09.02.2017

Die Brieftauben von Thomas Wedlich und Thomas Schaumberger waren flott und sicher unterwegs. Sie dominierten bei den Vereinsmeisterschaften der beiden Brieftaubenvereine "Stiftland" und "Heimattreue". Schaumberger und Wedlich gewannen den Großteil der Meisterschaften der Einsatzstelle Mitterteich.

Thomas Wedlich, Vorsitzender des Brieftaubenvereins "Stiftland", machte deutlich, dass beide Vereine auch in der Reisevereinigung Wiesau an führender Stelle rangieren. Zweiter Bürgermeister Stefan Grillmeier überbrachte im "Brieftaubenheim" die Glückwünsche der Stadt Mitterteich und gratulierte zum erfolgreichen Zuchtjahr. Dass bei der Siegerehrung auch benachbarte Brieftaubenvereine zu Gast waren, nannte Grillmeier die Folge interkommunaler Zusammenarbeit. Grillmeier meinte: "Menschen, die mit Tieren arbeiten, sind sozialer als Menschen, die dieses Hobby nicht pflegen." Den Brieftaubenzüchtern wünschte er auch in Zukunft viel Erfolg und gute Ergebnisse.Gemeinsam nahmen Thomas Wedlich und Stefan Grillmeier die Ehrung der erfolgreichen Brieftaubenzüchter vor. Die Vereinsmeisterschaft (fünf beste Tauben auf allen Flügen) gewann Thomas Wedlich mit 20 231 Kilometern, vor Thomas Schaumberger und der Schlaggemeinschaft Härtl, mit Annemie, Jochen und Christian. Das gleiche Ergebnis gab es auch bei der Weibchenmeisterschaft (vier beste Weibchen auf allen Flügen). Bei der Männchenmeisterschaft (vier beste Vögel auf allen Flügen) gewann Thomas Schaumberger mit 13 948 Kilometern, vor der Schlaggemeinschaft Härtl und Thomas Wedlich. Die Jährigenmeisterschaft (vier beste jährige Tauben auf allen Flügen) holte Thomas Wedlich mit 14 867 Kilometern, vor der Schlaggemeinschaft Härtl und Thomas Schaumberger. Gleiches Resultat bei der Weitstreckenmeisterschaft. Die Jungflugmeisterschaft (fünf beste Jungtauben auf allen Flügen) sicherte sich Hermann Birner mit 4807 Kilometern, vor Thomas Schaumberger und der Schlaggemeinschaft Härtl. Die Einsatzstellenmeisterschaft ging an Thomas Schaumberger mit 29 688 Kilometern, vor den Schlaggemeinschaften Härtl und Wedlich. Den besten Altvogel und das beste Altweibchen stellte Thomas Schaumberger, den besten jährigen Vogel und das beste jährige Weibchen hatte Thomas Wedlich, die besten Jungtauben Hermann Birner. Alle Gewinner wurden bei der Feier zumeist mit Gutscheinen ausgezeichnet.