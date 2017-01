Freizeit Mitterteich

27.01.2017

Seit über 20 Jahren erfreut der Dresdner Eislauf-Club Kinder und Erwachsene mit fantasievollen Märchen auf dem Eis. Davon profitiert auch die Stadt Mitterteich. Und nicht nur die.

Schön brav bleiben

Seit neun Jahren ist es in Mitterteich Tradition, immer im Januar das Dresdner Eismärchen als eine besondere Veranstaltung zum Jahresbeginn anzubieten. Das hat sich herumgesprochen, so dass am gestrigen Freitag nahezu 2000 große und kleine Zuschauer begeistert zuschauten, wie der liebenswerte Pinocchio seine aufregenden Abenteuer diesmal auf einer spiegelglatten Eisfläche erlebt.Die Dresdner haben dafür extra 100 Darsteller im Alter von vier bis 60 Jahren mitgebracht, unter ihnen als Moderator der Radiosprecher Ulrich Schwarz. In einen dicken Pelz gehüllt, begrüßte er bei der ersten Vorstellung am frühen Morgen um 9.30 Uhr schon 650 Kindergarten- und Schulkinder aus dem Landkreis. Nicht weniger gut besucht waren die weiteren Vorstellungen um 11 und 15 Uhr, so dass sich nicht nur die Kinder, sondern auch Astrid Häring als Hauptorganisatorin von der Stadtverwaltung freuen durften.Natürlich war das durchwegs junge Publikum neugierig, wie Pinocchio auf Schlittschuhen ein Abenteuer nach dem anderen bestehen wird. Es wurde nicht enttäuscht: Henriette Gräßler in der Hauptrolle zeigten gekonnt und mit großartiger, teils waghalsiger Eis-Akrobatik, wie flink sich auch eine Märchenfigur auf den schmalen Kufen bewegen kann. Können auf dem Eis brachten natürlich alle Darsteller mit, darunter herausragend die "Blaue Fee", Paula Liebschner, die sehr romantisch im blauen Rüschenkleid übers Eis glitt. Souverän in der Rolle des Schreinermeisters Gepetto glänzte Kurt Grohmann mit langjähriger Erfahrung, während die Grille, dargestellt von Evelyn Illenseer, als Pinocchios beste Freundin ausgesprochen aufgeweckt umherflitzte, um wieder alles ins richtige Lot zu bringen, was der hölzerne Kerl mal wieder verbockt hatte.Fantasie kannte dabei keine Grenzen: Selbst hinter den Flammen eines Feuers oder im blauen Meer "steckten" die eislaufbegeisterten Dresdner Kinder, verkleidet als Eisteufel oder Wellen. Dass jede einzelne Szene zum Augenschmaus wurde, war den liebevoll bis ins Detail ausgearbeiteten Kostümen zu verdanken. Ende gut alles gut: Als ein Wal Pinocchio und seine Freunde verschluckte, hielten die kleinen Zuschauer zuerst ängstlich den Atem an. Aber natürlich gab es wie immer ein Happy End.Die Holzpuppe wurde von der blauen Fee in einen richtigen Jungen verwandelt, wie es sich Meister Gepetto gewünscht hatte. Was noch sein musste: "Aber ihr seht, was passiert, wenn man lügt!", richtete Moderator Ulrich Schwarz augenzwinkernd den gut gemeinten Rat an die kleinen Zuschauer, immer schön brav zu bleiben, damit ihnen nicht wie dem armen Pinocchio eine lange Nase wächst.Wenn auch der eine oder andere Ausrutscher dabei war, so dass eine Pirouette oder ein Sprung mit einer unsanften Landung auf dem Eis endete, bewiesen die Dresdner Eislauf-Clubmitglieder auch in diesem Jahr wieder sehr ansprechend ihr Talent. Dafür gab es viel Applaus und strahlende Augen von den Kindern, die den "Pinocchio auf dem Eis" natürlich wieder alle in ihre Herzen geschlossen haben.