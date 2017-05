Erinnerungen an die Schulzeit aufgefrischt

Freizeit Mitterteich

21.05.2017

Großer Tag für den Schülerjahrgang 1946/47: Am Samstag galt es, gemeinsam 70. Geburtstag zu feiern. Höhepunkt war ein Festgottesdienst mit dem Ensemble Kreuzer und Pater Thomas Mühlberger in der Stadtpfarrkirche. Zuvor gedachten die ehemaligen Schulkameraden der bereits Verstorbenen am Friedhof in einem stillen Gebet. Nach dem Festgottesdienst ging es weiter zum "Raumberghof", wo die ehemaligen Schulkameraden in Erinnerungen an längst vergangene Zeiten schwelgten. Die weiteste Anreise hatten Teilnehmer, die heute in München, Landsberg/Lech und Fürth zu Hause sind. Vor dem Rathaus gruppierten sich die Teilnehmer des Klassentreffens zum Erinnerungsbild. Dank galt Vinzenz Lautenbacher, der das Treffen und die gemeinsame Feier vorbildlich organisiert hatte. Bild: jr