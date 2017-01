Freizeit Mitterteich

30.01.2017

30.01.2017

Auf eine stabile Stärke von 64 Mitgliedern blickte Vorsitzender Erich Fischer bei der Jahresversammlung der Krieger-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft (KSRK) zurück. Allerdings liege der Altersdurchschnitt bei 63 Jahren. Erfreulich sei, dass auch im abgelaufenen Jahr neue Mitglieder und Schützen hinzugewonnen wurden.

Das Aushängeschild sei nach wie vor die Schießgruppe, die wieder an zahlreichen Disziplinen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene beeindruckt habe. Robert Hoyer berichtete stellvertretend für den aus gesundheitlichen Gründen verhinderten Stefan Badstieber von den Erfolgen im Detail. Er nahm mit Vorsitzendem Erich Fischer, zweitem Bürgermeister Stefan Grillmeier und Kreisvorsitzendem Anton Hauptmann die Verleihung der Schießauszeichnungen vor.Hannelore Wedlich hatte sich die kleine Leistungsnadel in Gold verdient. Zusätzlich ist sie mit der Gedenkmedaille "50 Jahre BKV" für ihren Einsatz in der Kameradschaft ausgezeichnet worden. Ebenso erhielt Hans Wedlich die Medaille "50 Jahre BKV". Auch Hans Wedlich verdiente sich die kleine Leistungsnadel in Gold und das Lützow-Kreuz in Bronze.Stefan Badstieber erarbeitete sich die große Kyffhäuser-Schießspange in Gold. Robert Hoyer freute sich über die große Kyffhäuser-Schießauszeichnung in Bronze und die BKV-Schützenschnur in Bronze. Ernst Hampel hatte sich die große Kyffhäuser-Schießauszeichnung in Bronze, die BKV-Schützenschnur in Bronze und das Lützow-Kreuz in Bronze verdient. Obendrein erhielt Hampel für sein Engagement in der Kameradschaft mit der Gedenkmedaille "50 Jahre BKV".Bei der Vereinsmeisterschaft stellte sich Hannelore Wedlich als einzige Schützin dem Wettbewerb mit neun Kameraden. Die Ränge eins bis drei belegten dabei Stefan Badstieber, Ernst Hampel und Robert Hoyer. Den drei Erstplatzierten und der erfolgreichen Schützin Hannelore Wedlich spendierte Stefan Badstieber wieder stilvolle Trophäen. Die kameradschaftliche Stärke stellte die Mannschaft um Stefan Badstieber, Wolfgang Danler und Robert Hoyer wiederholt beim Soldaten-Bezirkswettkampf in Dietldorf im Mai unter Beweis. Knapp, aber verdient setzten sie sich gegen mehrere starke Mannschaften durch und holten als Lohn den Wanderpokal wieder nach Mitterteich.Ausgetragen wurde der Wettbewerb in Form eines Marsches mit sechs Stationen, wobei die Teilnehmer militärisches Wissen und Geschick unter Beweis stellen mussten. Die Mitterteicher setzten sich gegen zwölf Teams durch.