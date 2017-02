Freizeit Mitterteich

17.02.2017

Ausgerechnet am Valentinstag feierte der Katholische Frauenbund seinen traditionellen Frauenbundfasching im großen Saal des Josefsheims. Anlässlich des Tages der Liebe erhielt jede Dame am Eingang einen "Herz-Lutscher" und konnte sich danach nach Herzenslust am aufgebauten Kuchenbuffet bedienen. Unter den Gästen waren nur zwei Männer. Stadtpfarrer Anton Witt, als feuriger Mexikaner verkleidet, und Bürgermeister Roland Grillmeier.

Beide ließen es sich bei den über Hundert Damen gut gehen und genossen es verwöhnt zu werden. Vorsitzende Stilla Schuller hieß die Besucherinnen in Reimform willkommen. Erster Höhepunkt des Nachmittags war der Sketch "Schafkopf im Biergarten, wo einem Berliner das urbayerische Spiel erklärt wurde. Die Sensation des Tages war allerdings der Auftritt des weltberühmten Bolschoi-Balletts aus Moskau. Sieben Damen aus den eigenen Reihen waren in rosa Tutus geschlüpft und tanzten nach den Melodien des Moskauer Staatsorchesters. Anmutig und graziös rissen die Damen das Publikum zu wahren Beifallsstürmen hin. Erst als sie sich auf eine ausgedehnten Zugabe eingelassen hatten, durften sie danach die Showbühne wieder verlassen. Bild: jr