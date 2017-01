Freizeit Mitterteich

30.01.2017

Wer mit dem Rad unterwegs ist, tut etwas für sich und seine Gesundheit. Und das schon auf dem Weg zur Arbeit. Den Fitness-Trip geben sich immer mehr Menschen. Das tut auch der Wirtschaft gut.

Seit 13 Jahren bereits gibt es die AOK-Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit". 32 Betriebe aus dem gesamten Landkreis nahmen 2016 daran teil. 289 Beschäftigte verzichteten vom Mai bis Oktober an mindestens 22 Tagen auf das Auto und schwangen sich lieber aufs Rad. Dabei gab's aber auch schöne Preise zu gewinnen. Die wurden jetzt im Mitterteicher Rathaus überreicht."Sitzen im Büro ist das neue Rauchen", zitierte Bürgermeister Roland Grillmeier aus einem Artikel. Die AOK-Aktion setze ein Zeichen für mehr Gesundheit und Fitness. Seit sechs Jahren macht die Stadtverwaltung an der Aktion mit. Auch er selbst fahre manchmal mit dem Rad zur Arbeit, wenn es die Zeit erlaube. "Betriebliches Gesundheitsmanagement wird immer wichtiger", sagte AOK-Direktor Klaus Lill. Mitterteich nannte er das Herz des AOK-Bezirks Tirschenreuth. Seit 2003 führt die AOK diese Aktion durch. Im vergangenen Jahr nahmen bayernweit über 55 000 Mitarbeiter aus 9000 Betrieben teil. "Gesundheit ist abhängig von der Bewegung", sagte Lill.Wer mit dem Fahrrad unterwegs sei, tue auch etwas dafür. "Entscheidend ist nicht die Anzahl der Kilometer, sondern die Teilnahme überhaupt. Wer wöchentlich nur 33 Kilometer mit dem Fahrrad fährt, verringert das Risiko einer Herzerkrankung um mehr als die Hälfte." Zudem sei Radfahren optimal für Gelenke und rege die Durchblutung an. Aus eigener Erfahrung wusste Lill, dass radfahrende Mitarbeiter zumeist am Morgen gut gelaunt und ausgeglichen zur Arbeit kommen. "Sie tun damit der Wirtschaft gut. "Die meisten Teilnehmer im letztjährigen Wettbewerb stellte die Firma Hamm mit 42 Radfahrern, gefolgt von Landratsamt mit 26 Teilnehmern, der Tuchfabrik Mehler mit 22 und der Stadtverwaltung Mitterteich mit 14 Teilnehmern. Den Teampreis gewann die Firma Ponnath (Kemnath), den Hauptpreis, ein Fahrrad, Sandra Schug von der Stadtverwaltung Mitterteich. Die Siegerin wurde aus allen Teilnehmern per Los ermittelt. Insgesamt verlieh die AOK zehn Preise.Den Dank der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft überbrachte Artur Nowak. Er machte deutlich, dass die Betriebe ihre Mitarbeiter so lange als möglich behalten wollen. Sport und Gesundheit seien da förderlich. Die Unternehmen hätten längst erkannt, dass sie etwas für das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter tun müssten. Fitnessräume und Bewegungsmöglichkeiten seien nur einige der Möglichkeiten, so Nowak. AOK-Beiratsvorsitzender Franz Häring brachte die Arbeit seines Gremiums näher. Dem Beirat gehören die Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten an.