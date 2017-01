Gute Mächte rühren zu Tränen

Kultur Mitterteich

30.01.2017

1

0 30.01.2017

Eine Premiere erlebten 300 Zuhörer in der Pfarrkirche: Volksmusik traf auf volkstümliche Musik, dargeboten von der "Oberpfälzer Grenzgangmusik" und Sängerin Bianca App.

Ungewöhnliche Symbiose



Moderatorin und Produzentin Cornelia Gurdan bedankte sich beim Publikum für das große Interesse und freute sich sehr, die CD nahe ihrer Heimatgemeinde Mantel vorstellen zu können, weil so auch Familie und Freunde dabei sein können. Gemeinsam mit Bianca App führte sie charmant durchs Programm.

Großartiges Hackbrett

Ohne Allüren

Mit "Kirchenstubenmusik" lockte am Sonntag ein ungewöhnliches Musikquartett in die Pfarrkirche. Drei Oberpfälzer Volksmusiker und ein Stargast aus der volkstümlichen Musik-Ecke luden zum Konzert und hatten damit Erfolg. Viele Zuhörer nahmen erwartungsvoll in den Bänken Platz, um sich von Michael Bertelshofer (Steirische), Bianca App (Sängerin der Gruppe "Die Schäfer"), Cornelia Gurdan (Hackbrett und Gesang) und Rainer Artmann (Akkordeon) erstmals Stubenmusik für die Kirche präsentieren zu lassen.Volksmusik trifft volkstümlich: Rasch kristallisierte sich heraus, dass hier Profimusiker den Versuch gestartet haben, Gegensätzliches zu verbinden, um "Musik aus dem Volk" in die Kirche zu bringen. Während die "Oberpfälzer Grenzgangmusik" bekannt dafür ist, urtümliches Liedgut zu bewahren, gehört Bianca App der eher seichten Schlagermusikszene an. Das Quartett hat dennoch den Vorstoß gewagt, sich zusammengesetzt und eine ungewöhnliche Symbiose auf den Weg gebracht.Vorgestellt wurde in Mitterteich die erste gemeinsame CD, die unter dem Titel "Vom Morgen bis zum Abend" Lieder über Gott, den Glauben und das Glück versammelt. Als technischer Leiter zeichnete Hubert Gleißner für den Tonträger verantwortlich. Volkstümlich interpretiert werden vornehmlich bekannte Kirchenlieder, geistiges Liedgut, christliche Volksmusik, aber auch gesungene Gebete wie das "Vater unser". Wie gefühlvoll das klingen kann, bewies das erste Stück der Grenzgangmusiker. Hackbrett und Akkordeon flirteten geradezu miteinander, was zu einem leichten, harmonischen Einstieg in die Thematik führte.Das bescherte dem Publikum zwei unterschiedliche Musikerinnen und Moderatorinnen mit völlig anderer Bühnenpräsenz: Während sich die Volksmusikerin Cornelia Gurdan oberpfälzisch-bescheiden zurücknahm, um sich auf ihre großartige Hackbrettmusik zu konzentrieren, präsentierte die rampenlichterfahrene Karlsruherin das kirchliche Liedgut strahlend-selbstbewusst, so wie sie es vom Auftritt auf den volkstümlichen Bühnen mit Stars und Sternchen gewohnt ist. Nun durfte sich das Publikum selbst ein Urteil bilden, welche Art der Interpretation eindrucksvoller war. Emotional sehr bewegend waren die Beiträge von Cornelia Gurdan. Sie überzeugte mit einem gesprochenen Gebet unter instrumentaler Begleitung ebenso wie mit einem einfühlsamen Hackbrett-Solo. "Das Menuett möchte ich heute jenen Menschen widmen, die ihre Angehörigen pflegen", sagte Gurdan, bevor sie ihr feines Instrument anstimmte, dessen Klänge umgehend nahezu engelsgleich das Kirchenschiff erfüllten.Nach der Pause überzeugte das volksmusikalisch aufbereitete "Vater unser" im schwingenden Rhythmus teils vierstimmig gesungen. Bei Dietrich Bonhoeffers Lied "Von guten Mächten wunderbar geborgen" war dann auch Starsängerin Bianca App in der bescheidenen Oberpfalz "angekommen". Mit klarer Stimme, ohne jegliche Starallüren, stimmte die Karlsruherin in dieses wunderbare Lied ein, um es gemeinsam mit Cornelia Gurdan bis zur letzten Strophe vorzusingen.Das konnte mitunter zu Tränen rühren. Der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer hatte den Text kurz vor seinem Tod im KZ Flossenbürg geschrieben. Mit viel Dank auch an die Organisatoren verabschiedete sich das Quartett aus Mitterteich. Kräftiger Applaus für zweieinhalb Stunden schöne Musik blieb nicht aus.