03.05.2017

Mit der offiziellen Eröffnungsfeier der Firma Suitemedia kehrte Leben ein in die "Living Gallery" von Firmengründer Klemens Reif. Zur Feier des Tages bot er seinen Gästen ein Solokonzert mit Jacques Bono, der als einer der besten E-Bassisten des Landes gilt.

Wie Jimmy Hendrix

Reif und sein Partner Torsten Kraller sind seit vielen Jahren selbst Musiker. Während Ersterer eine eigene Musikschule und ein Tonstudio betrieb, stand sein Kompagnon mit Größen wie Xavier Naidoo oder "Die Söhne Mannheims" auf der Bühne. Entsprechend groß sind auch die Kontakte in der Szene, so dass ein Ausnahmekünstler wie Bono ihrer Einladung für ein "Wohnzimmerkonzert" folgte.Für beide ist die neue Firma, die als Teil der Verlagsgesellschaft Mental Leaps von Reif entstand, ein Baustein von Suiteelements. "Wir wollen in einem Netzwerk Kunst, Musik und Medien zusammenbringen. Das fehlt in unserer Gegend", erklärte Kraller bei der Begrüßung der Gäste.Höchst konzentriert begann der aus Paris stammende Wahlbayer dann auch seinen Auftritt. Nachdem er auf dem Stuhl auf der kleinen Bühne Platz genommen und sich sein Musikinstrument vor die Brust gezogen hatte, verharrte er erst einmal, schloss die Augen und berührte die vier Saiten. Dann legte er los mit einer Interpretation einer Cello-Suite von Johann Sebastian Bach. Schnell wurde den Zuhörern klar, dass sie es hier mit einem Virtuosen zu tun hatten. Die Wahl eines klassischen Repertoires für den E-Bass gibt dem Musiker auch eine besondere Stellung in der Szene. Wer außer ihm spielt schon Klassik auf einem Elektrobass?Bereits beim dritten Stück wird jedoch klar, dass er selbstverständlich mehr drauf hat als barocke Musik. Bei seiner Eigenkomposition "Base no crimes" wird seine umfassende Ausbildung an dem Instrument deutlich. Er beginnt leise, experimentell, zupft und behämmert die vier Saiten, den Korpus, den Hals, benutzt sein Instrument als Drumset und malträtiert es schließlich wie einst Gitarrenlegende Jimmy Hendrix, indem er die Saiten über die stählerne Bühnenkonstruktion zieht.Dann wird er wieder leise und lässt es ruhig ausklingen. Er lässt einmal seinen Bass beim Blues herrlich jammern, hämmert ein anderes Mal rockige Läufe oder zupft gefühlvoll bei "Silly my love". Mal streichelt er sein Instrument, mal schlägt er es. Es dient als Projektionsfläche für seine Gefühle und ist Instrument für tollkühne Artistik.Schnell wird jedem Zuhörer klar, warum Bono bei zahlreichen Bands und Projekten mitwirkt und weltweit für Tourneen, Studioaufnahmen und Fernsehsendungen gebucht wird: Vor ihnen steht ein echter Ausnahmekünstler auf der Bühne, ein Poet auf dem E-Bass, der eins ist mit seinem Instrument, ihm selten gehörte Klangfarben in einer großen Bandbreite entlockt und mit unglaublichen Verrenkungen und irrsinnigem Tempo den Sound einer ganzen Band ersetzt. An diesem Abend ist die Klassik jedoch zweitrangig. Bono überzeugt mit seinen eigenen Kompositionen, die vom Rock über Heavy Metal, bis zum Funk und einer Brise Jazz reichen. Am Ende bekommt ein schwitzender Jacques Bono großen Applaus. Bei einer der Zugaben lässt er das Publikum vier Noten vorschlagen. Aus C, Cis, G und As formt er spontan ein Stück, in dem er nur diese Vorgaben interpretiert.