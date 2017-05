Kultur Mitterteich

08.05.2017

10

0 08.05.201710

Viel Beifall ernteten die Kinder und Jugendlichen der Kreismusikschulklasse von Brigitte Kreuzer, die in der Grundschulaula mit einem Muttertagskonzert beeindruckten. Unterstützung fanden die jungen Künstler bei Hans Grajer (Evangelische Kantorei Weiden), der sie mit viel Elan und Esprit am Klavier begleitete.

Das Konzert begann mit Volksliedgut - sowohl solistisch als auch vierhändig - mit Lehrerin Brigitte Kreuzer. Die Mischung aus bekanntem Volksliedgut, Popmusik und klassischen Musikstücken stellte einen ganz besonderen Reiz dar. Die Flötenminis spielten sich mit bekannten Volksliedern in die Herzen der Zuhörer. Erwähnenswert ist die gute Intonation der jungen Flötenbläser. Die erfahreneren Blockflötisten, ein eingespieltes Team (bekannt von den letzten Weihnachtskonzerten des Ensembles Kreuzer), rührten mit zwei barocken Tänzen. Mit klanglicher Reinheit überzeugten die Flötisten.Für Aufmerksamkeit sorgte auch eine junge Querflötistin mit einem Stück von C. Ambach, die selbst musikalisch im klassischen Bereich sowie auch im Jazz tätig ist. Diese Jazzstücke bringen einen ganz neuen Schwung in den Flötenunterricht mit ein, was Schülern wie Zuhörern sehr gefällig erschien. Aus dem Musical "Dschungelbuch" waren verschiedene Gesangsstücke zu hören. Selbstbewusst sangen, tanzten und turnten die Schülerin durch die Aula. Großen Anklang fanden auch die netten Kostüme. Pfiffig und ansprechend präsentierte sich das Bühnenbild, gemalt von Klaus Suchanek. Im Anschluss bewirteten die jungen Musiker die Besucher mit Desserts, Kaffee und Kuchen, welche ihre Mütter gebacken hatten. Brigitte Kreuzer zeigte sich mit dem Verlauf des Konzertes sehr zufrieden. Immerhin sei es für viele der kleinen Musiker der erste öffentliche Auftritt vor großem Publikum gewesen. Ihr Dank galt der Stadt Mitterteich und einer Bank, die das Konzert unterstützen.