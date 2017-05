Konzert in der Stadtpfarrkirche St. Jakob

Kultur Mitterteich

08.05.2017

10

0 08.05.201710

Eine Premiere erlebten die Zuhörer in der Stadtpfarrkirche St. Jakob am Sonntagnachmittag: Erstmals gaben Regionalkantor Stephan Merkes (Orgel), Rene Bauer (Trompete) und Patrick Oroudji (Posaune) ein gemeinsames Kirchenkonzert. Das Trio war sich einig, dass es nicht der letzte gemeinsame Auftritt bleiben werde. In dem rund 75-minütigen Programm waren Werke aus vier verschiedenen Jahrhunderten zu hören, die Spanne reichte von Barock bis Romantik. Gespielt wurden Stücke von Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Joseph Mouret, Girolamo Frescobaldi und Antonin Dvorak. Dankbarer Applaus der rund 70 Zuhörer belohnte die drei Künstler für ihre Leistungen. Vor und nach dem Konzert kümmerte sich der Förderverein für Kirchenmusik um das leibliche Wohl der Besucher.