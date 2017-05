Kultur Mitterteich

16.05.2017

Das Museum Mitterteich beteiligt sich auch heuer am Internationalen Museumstag. Am Sonntag, 21. Mai, gilt dabei wieder freier Eintritt. "Spurensuche" lautet diesmal das Motto des Museumstages - und auf Spurensuche ist das Museums-Team gemeinsam mit dem Arbeitskreis Heimatpflege im wahrsten Sinne des Wortes gegangen.

Ziel des Internationalen Museumstages ist es, auf das breite Spektrum der Museumsarbeit und die thematische Vielfalt der Museen aufmerksam zu machen. Im Jahr 1977 ins Leben gerufen, möchte der Internationale Museumstag den Museen in aller Welt die Möglichkeit geben, auf die Bedeutung ihrer Arbeit als Beitrag zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben hinweisen. Gleichzeitig sollen die Besucher ermuntert werden, die in den Einrichtungen bewahrten Schätze zu erkunden.Am kommenden Sonntag ist das Mitterteicher Museum von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Künstlerfamilie Weingandt aus Vohenstrauß wird anwesend sein und einige Arbeiten erläutern. Die Kunstausstellung "Dialog von Bild & Werk" ist an diesen Sonntag letztmals zu sehen. Dem Museums-Team ist es auch gelungen, seltene Exponate aus der einstigen Porzellanmanufaktur Schwagerl zu bekommen, die in der Großensterzer Straße ansässig war. Diese werden den Besuchern in besonderer Weise präsentiert und sind nur an diesem Nachmittag öffentlich zu bewundern.Außerdem ist am Musemstag wieder die bekannte Mitterteicher Porzellankünstlerin Birgit Schön vor Ort. Sie wird Porzellanschmuck herstellen, der auch gekauft werden kann. Außerdem dürfen Kinder Porzellanblumen bemalen, Claudia Sollfrank stellt Fimo-Figuren her und die Mitterteicher Schnitzer lassen sich bei der Arbeit in ihrer Stube zuschauen.Der Museumsförderverein wird an diesem Nachmittag das Café bewirtschaften und verschiedene leckere Kuchen, kleine Brotzeiten und Zoigl anbieten. "Es lohnt sich also, an diesem Tag das Museum zu besuchen!", betonen die Verantwortlichen.