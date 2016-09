Kultur Mitterteich

Die Tiroler Erfolgsband hat das geschafft, wovon viele träumen - den einzigartigen Spagat zwischen Volksmusik und Schlagerparty-Musik zu finden - und all das mit internationalem, bahnbrechendem Erfolg. Anfangs noch von vielen belächelt, hat sich die Entscheidung der Grubertaler, neben volkstümlicher Musik, auch ins Party-Genre zu wechseln, als absoluter Publikumsvolltreffer und wegweisende Inspirierung etabliert. Florian, Michael und Reinhard zählen heute nicht nur im Volksmusikbereich zu den beliebtesten Interpreten, auch im Bereich professioneller, hochwertiger Party-Unterhaltung reiht sich das Trio inzwischen zu den Top-Wunschinterpreten im gesamten deutschen Sprachraum ein. All ihre vergangenen sechs Partyalben erreichten wochenlange Spitzenplatzierungen in den offiziellen Ö3 Austria Top-40-Charts, wurden vielfach mit Gold ausgezeichnet und sorgten für grenzenlose Begeisterung bei den größten TV-Shows und ihren unzähligen Auftritten. Zum großen Party-Abend bitten die Grubertaler am Samstag, 17. September, um 21 Uhr nach Mitterteich in den Gasthof/Tanztenne "Zur Alm". Karten gibt es im Vorverkauf über www.nt-ticket.de und bei den angeschlossenen Vorverkaufsstellen.