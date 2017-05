Politik Mitterteich

11.05.2017

Damit hat Annika Scharnagl nicht gerechnet. Die 19-jährige Mitterteicherin, die seit August in Jerusalem am berühmten Stadttor in einer deutschen Schule Mädchen aus Palästina auf das Abitur vorbereitet, traf einen bekannten Landsmann: Bundespräsident Hans-Walter Steinmeier.

Beim Aufenthalt Steinmeiers in Israel gab es eine Einladung für Deutsche, welche im Land arbeiten, zu einem Empfang im St. Charles Hospice in der German Colony. Natürlich ging die Oberpfälzerin hin und lernte den Bundespräsidenten kennen. "Für mich war es natürlich ein besonderes und einzigartiges Erlebnis", strahlt die Mitterteicherin.Sie hat Jerusalem mittlerweile so ins Herz geschlossen, dass sie am liebsten für immer bleiben möchte. "Die Stadt ist einzigartig, wunderschön und hat mich völlig in ihren Bann gezogen", schwärmt die junge Frau.Die Mitterteicherin hat nach dem Abitur im Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth spontan beschlossen, vor dem Studium ein Jahr in Jerusalem zu verbringen. Daran sind die Eltern nicht ganz unschuldig: Sie haben nach einem Urlaub in Israel derart von diesem Land geschwärmt, dass Annika nirgendwo anders ihr Freiwilligenjahr absolvieren wollte. In Jerusalem unterrichtet sie als Volontärin in der Schmidt-Schule der Organisation "Deutscher Verein vom Heiligen Land" Deutsch und Englisch, arbeitet aber auch in der Verwaltung mit. Jedes Jahr entsendet dieser Verein 20 Volontäre nach Israel/Palästina.